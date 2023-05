Talijanskom Versaillesu vratit će se stari sjaj za 25 milijuna eura

Kraljevskoj palači u Caserti, dugo zanemarenom arhitektonskom dragulju u blizini Napulja, vraća se stari sjaj opsežnim projektom obnove koji se djelomično financira iz fonda za oporavak EU-a.

Nazvana 'Talijanski Versaillesom', palača koja je na popisu svjetske baštine UNESCO-a ima 1200 soba, 1742 prozora i 123 hektara bujnih vrtova.

Izgrađena je po nalogu napuljskog kralja Karla Burbonskog, a radovi su započeli 1752. pod vodstvom arhitekta Luigija Vanvitellija. No zanemarena je nakon ujedinjenja Italije krajem 19. stoljeća, a nakon toga je korištena rijetko, primjerice kada je služila kao saveznički stožer tijekom Drugoga svjetskog rata.

Od obnove pročelja i unutrašnjosti do oživljenja vrtova, otklanjanje posljedica zuba vremena pokazalo se kao golem posao.

- Nekada dom kraljice Marije Karoline, sestre Marije Antoanete, palača je dizajnirana da bude 'odraz moći, ali i kulturnog prestiža' - rekla je upraviteljica palače Tiziana Maffei. Obnova je jako skupa, ali je projekt dobio oko 25 milijuna eura iz Europskog fonda za oporavak nakon pandemije.

Maffei je dodala da je to 'vrlo malo' u usporedbi s ukupnim troškovima, ali će poslužiti za obnovu akvadukta koji vodi vodu do fontana, kanala i bazena u palači s udaljenosti od 40 kilometara. Poslužila je kao lokacija za snimanje mnogih filmova, od 'Ratova zvijezda' do 'Anđela i demona', što pridonosi privlačenju turista i novca.

Tom Cruise (60) je platio obnovu kazališnog zastora u palači dok je ondje snimao 'Nemoguću misiju'. Posjetitelji koji žele vidjeti kraljevske apartmane prvo se uspinju golemim stubištem pod budnim okom mramornih lavova. Iznad njih je velika kupola ispod koje se nalazi skrivena platforma gdje su glazbenici nekoć bili skriveni od pogleda dok su svirali pri dolasku uvaženih gostiju.

Iza palače su stara šuma i engleski vrt, jedan od rijetkih velikih europskih vrtova koji su još uvijek netaknuti, s hramovima, jezerima i oko 200 različitih vrsta rijetkih i egzotičnih biljaka.

Britanska turistica Terry Thompson, na odmoru sa suprugom, kaže da je preuređena kraljevska palača sada 'al pari' impozantnom Vatikanu.

- Iskreno mogu reći da je ovdje jednako lijepo, ako ne i ljepše. Apsolutno je vrhunski: boje, slike, stropovi, pozlata... zaista je vrijedi posjetiti - rekla je.

