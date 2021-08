Tamara Ecclestone (37) ovoga se ljeta odlučila vratiti na hrvatsku obalu, gdje se odmara s mužem Jayom Rutlandom (40) i njihovom kćerkicom Serenom koju je Tamara rodila prošlog rujna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kći milijardera Bernieja (90) i Slavice Ecclestone (63) na svom je Instagram profilu objavila fotke s odmora na Jadranu.

- Predivna Hrvatska, baš sam sretna što sam se vratila ovdje. Zadnji put kad sam bila ovdje Serena je još bila u mom trbuhu - stajalo je u opisu fotografije mame i bebe na brodu.

- Tata i Riri - napisala je Tamara uz fotku kćerkice sa suprugom.

Tamara se fotografirala u opuštenom izdanju s velikim osmijehom na licu, a mama i tata izmjenjivali su se za fotku s djevojčicom na istom mjestu.

- Predstavljam Hrvatsku Sereni.

Tamara i Jay uz Serenu imaju i kćerkicu Sophiju (7), koju je Tamara dugo dojila, pa se nedavno na Instagramu tijekom tjedna dojenja prisjetila negativnih komentara koje je dobivala.

- Puno su me kritizirali zbog dojenja Fifi tako dugo, ali meni je to bila najprirodnija stvar na svijetu. Nikad nisam propitkivala svoju odluku, a savjetujem svim mamama da slušaju sebe, jer one najbolje znaju - napisala je.