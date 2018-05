Tamara je u suzama napustila Adnana i show: On je seljačina

Novi tjedan donio je još jedne eliminacije, ali i finaliste prve sezone, pa će tako u 'utrku' za Markovo srce krenuti Marija i Nives, za Igorovo Višnja i Hanny, za Elvisovo Tihana i Stanka, a za Adnanovo srce borit će se Karolina i Lea.

Prije eliminacije, Marko je došao po djevojke kako bi ih odveo u park na vježbanje. Dok su Nives i Marija bespogovorno krenule, Nina je istaknula kako nije sportski tip te ostala s mamom Anom gledati turske sapunice. Za vrijeme treninga, Marko je dao Nives imunitet, a Mariji je rekao da će se morati još malo strpjeti do konačne odluke. Na eliminacijama, nije bilo nikakvih napetih situacija i okolišanja te je Marko priopćio Nini da napušta show i napustio kuću bez da ju je ispratio.

- Nekulturan je i to je ono što sam govorila gospođi mami. Ta kultura i taj red, toga nema. Nismo mi na istoj valnoj duljini. Mene samo može privući netko tko ima manire, tko je ostvaren, tko je gospodin, džentlmen, a Marko ništa od toga nije - ispričala je Nina napustivši Rab.

Igor je dan proveo s Višnjom i Hanny, a čini se kako mu ovaj dan neće ostati u dobrom sjećanju. Naime, priznao je Višnji da gaji određene emocije prema njoj, no razočarala ga je spoznaja da to isto nije i s njezine strane.

- Da su okolnosti drugačije, da li bi stvari tekle drugim tokom, vjerojatno ne bi. Nekada jednostavno prepoznaš da ti je netko za partnera za cijeli život, a netko ti može ostati kao prijatelj i držiš ga kao kvalitetnu osobu u životu. Sigurno nisam osjetila da je to dovoljno da bih ga izabrala za nekoga s kim bih provela cijeli život. Sigurno to nije dovoljno - rekla je Višnja. Usprkos tome, Igor je ipak odlučio kako će se i dalje boriti za Višnju, a iz showa je izbacio Josipu, koja eliminaciju nije očekivala.

- Ja sam šokirana. Ne mogu uopće razmišljati, pogodilo me ovo - komentirala je izbačena kandidatkinja. Unatoč makeoveru koje su djevojke priredile Nikolini, to je nije spasilo, pa se našla na Elvisovoj 'listi za odstrel'. No kako u finale idu samo dvije djevojke, Elvis je nakon konzultacija s majkom i sestrom, izbacio Doris.

- S jučerašnjim danom, mislim da je u kuhinji bilo previše toga, a to kod mene ne prolazi. U mojoj kući, svađe i netolerancije nema - ispričala je mama Elanoris. Od svih kandidata jedino Adnan nije imao klasične eliminacije, već je umjesto njega Tamara izbacila samu sebe. Nešto prije odlaska, Adnan ju je izveo na ručak koji je, prema njihovim riječima, bio totalni fijasko. Tamaru je iznerviralo njegovo ponašnje pa je otišla iz restorana.

- Adnane ja mislim da je ovo forsiranje nečega što stvarno ne ide. Bolje za mene da odem. Koliko rečenica smo progovorili? Ne znam ništa o tebi, ništa ne pričaš, šutiš, nepristojan si, izađeš van i ostaviš me samu, a ja tu zujim okolo umjesto da uživamo tu zajedno - rekla mu je Tamara i u suzama otrčala mami Merimi koju je iznenadilo sinovo ponašanje.

- Nemam što s njom pričati. Ona je za mene u glavi neizgrađena osoba. Nemaš pričati što, dosadno - rekao je Adnan u svoju obranu. Tamara je kroz suze rekla kako joj je bilo lijepo u Rijeci i da joj je jučerašnji dan bio najljepši dok joj je danas katastrofa.

- Meni je on seljačina. Drago mi je što sam ovaj put ja imala zadnju riječ. Ne treba mi to - zaključila je Tamara. Nakon što smo dobili prve finalistice showa, u narednim epizodama pratit ćemo posljednje, uzbudljivo putovanje kandidata. Što će se sve događati i hoće li se neke stvari iskristalizirati, ostaje nam za vidjeti.