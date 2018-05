Tamara Loos ponovno trudna: Još pet mjeseci i stiže beba

Jako sam sretna, bit ću aktivna i raditi dok god mogu jer volim radijski posao, rekla je sa smiješkom voditeljica Tamara Loos (31) kojoj se već vidi trudnički trbuščić. U javnosti je neko vrijeme poznato da će Tamara po drugi put postati majka, no danas je potvrdila i da je u četvrtom mjesecu trudnoće te kako još ne zna spol djeteta.

Foto: Instagram

Tamara sa životnim partnerom Matijom Perkovićem već ima kćer Veru (4). Radijska i televizijska voditeljica se požalila i da joj se ujutro teško rano ustati, a pogotovo ju je to mučilo početkom trudnoće zimi kada je vani još bio mrak.

- Ustajem oko pet ujutro, a s vremenom sam se naučila nositi s umorom iako je sada malo teže - objasnila je voditeljica. Dodala je kako najčešće ne spava popodne pa tijekom dana stigne obaviti sitne poslove i podružiti se s kćerkom Verom.

Foto: Instagram

- Odem po dijete u vrtić i onda sam do kraja dana s njom pa mi radno vrijeme od šest do devet ujutro odgovara - kaže Loos. Kako je i u ranijim intervjuima govorila, Tamara je itekako spremna na još jedno dijete, kojem se najviše veseli njezina kćer.

- Vera ide u vrtić pa prvo ukradem koji sat samo za sebe. Dobro, to baš nije sasvim točno, više ga iskoristim za čišćenje kuće, kupnju namirnica i slično ali uživam u tome. Prava sam 'ognjištarka', kako me jednom prilikom nazvao prijatelj. Voditeljica s radija Antene kaže i da voli sve što se tiče kuće i brige o kućanstvu, osim bojenja ograde.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Bože dragi, nema dosadnije stvari. Nikad kraja. Tada odem po Verušku i onda tek počinje pravi posao. Igramo se, a ja moram redovito glumiti bebu dok ona glumi doktoricu ili mamu. To mi najbolje govori koliko žudi za mlađim bratom ili sestrom - objašnjava Loos.

Tamara je sa svojim odabranikom Matijom išla u isti razred osnovne škole pa su, kako kaže, u to vrijeme 'u leksikone pisali jedno drugom ljubavne poruke'. Par je išao i u istu srednju školu koju bi, priznaje voditeljica, ponekad 'zaobišli' pa se ljubili na Zrinjevcu. Prije desetak godina su se ponovno sreli i zaljubili, a od tada uživaju u zajedničkom životu. Od prvog dana otkako se rodila njihova djevojčica, Matija joj je velika pomoć i uvijek je isticala da je odličan tata.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Njemu ništa nije problem. Dapače, čak je prvo presvlačenje odradio on jer je mene uhvatila panika i nisam znala od kuda da krenem. Najslađe mi je kad se njih dvoje druže pa je on polegne na sebe i čita joj. To izgleda smiješno jer on obično čita neobične stvari poput ‘Ilijade’ i ‘Odiseje’ ili ‘Sage o Nibelunzima’ - ispričala je voditeljica jednom prilikom za časopis Story. Tamari se sviđa njezin voditeljski posao na radiju za koji je svojedobno rekla da je kao iz snova.

- Na poslu na radiju Antena ne bih promijenila ništa iako sam imala tek 21 godinu kad sam počela i baš se i nisam mogla zamisliti u istoj struci cijeli život. Deset godina kasnije radim isti posao - kaže Tamara. Loos je voditeljski posao na početku doživljavala kao privremeni.

- Sada razmišljam drugačije i ne bi mi smetalo da ovo radim do mirovine - rekla je Loos. Dodala je i kako nema ništa ni protiv novog zagrebačkog radija koji pušta samo cajke.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ja sam uvijek za što veću ponudu. Ne znam hoće li nam biti konkurencija ali, ako je zdrava, i konkurencija je dobro došla. Osobno ne slušam tu vrstu glazbe ali tko voli nek' izvoli! - zaključuje voditeljica Barbara Loos.