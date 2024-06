Tamara progovorila o priznanju da joj se sviđa Filip: 'Kasnije mi je šapnuo što misli o tome...'

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' došao je svom kraju, a jedan od omiljenih parova ove sezone zasigurno su bili Tamara i Filip. Iako je njihov odnos bio samo prijateljski, gledatelji su navijali za njihovu ljubav. Tamara je naposljetku priznala da joj se Filip sviđa, pred kandidatima i ekspertima, a Filip nije reagirao na to. O njihovom odnosu je pričala za RTL.

- Počeo mi se sviđati kada su ostali kandidati bili u Slavoniji, a mi doma. Uz to što smo bili na svadbi, četiri dana proveli smo kod njega doma. Tada sam osjetila da mu se počinjem malo sviđati pa sam pustila kočnicu s osjećajima kako bih vidjela je li to istina - rekla je Tamara pa otkrila zašto ranije nije priznala Filipu da joj se sviđa.

Foto: RTL

- I sam je rekao da kada je prijatelj s djevojkama, one s vremenom počnu razvijati osjećaje pa kada to primijeti, prestaje biti prijatelj s njima da ne pate s obzirom na to da on ne želi ništa više od prijateljstva. Kako smo mi još uvijek bili u sociološkom eksperimentu, bilo me strah da se ne bi povukao i da se naš odnos u showu ne bi promijenio pa sam čekala da mu to kažem nakon snimanja, ali eto, stručnjaci su nas preduhitrili - kaže.

Kako kaže, ostaje vidjeti hoće li ostati u kontaktu i prijatelji kada eksperiment službeno završi. Tamara je otkrila i kako je Filip komentirao njeno priznanje.

- Nisam čula da je išta komentirao, vidjela sam da se nasmijao. Sada kada gledam, bilo je očito da se on meni sviđa, no i dalje sam imala dojam kako se stalno mene gura da to kažem pa sam, kada smo završili sa stručnjacima i sjedili na kauču, napomenula da nitko njega nije pitao jesam li se ja njemu svidjela te kako sam ja ostala bez odgovora. Na to mi je Filip šapnuo - reći ću ti poslije - ispričala je pa rekla što joj je šapnuo: 'Sve super, sve pet, nije do mene, do njega je, on ne želi sada vezu i ne želi žrtvovati svoje slobodno vrijeme.'

Foto: RTL

Dodala je i kako su ju podržali i kandidati i produkcija jer 'nije lako priznati da ti se sviđa netko tko ti ispočetka govori da te gleda samo kao prijatelja'.

- Mislim da je naš cijeli put bila jedna stvarno divna priča. Od toga da smo pokupili i naučili jedan od drugoga stvari koje su nam bile boljka do toga da smo stvarno imali toplu energiju i super odnos. Naravno, sada smo vidjeli i stvari kojih nismo bili svjesni u svojem ponašanju pa treba na tome raditi. Ali bila je to jedna stvarno predivna priča koja na kraju nije ispala ljubavna, ali mogu reći da je bila posebna - zaključila je.