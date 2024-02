Tamarina kuma o mladoženji Filipu: 'On voli jedino sebe...'

U novoj epizodi 'Braka na prvu' Tamarina kuma Dorothea iskreno je priznala što misli o njezinom odnosu s Filipom, a njegov je kum siguran kako između njih dvoje neće biti ništa.

Foto: RTL

- Mislim da nije dovoljno ozbiljan. On je tu tek tako došao i ne traži ništa posebno. On ni ne zna što traži. On ni sam sa sobom nije siguran što želi. Iskreno, mislim da on sam sebe voli i mislim da će to tako i ostati - rekla je Dorothea.

Tamarin otac pitao je Filipa što misli o njoj, a on mu je odgovorio kako je ona simpatična i zabavna djevojka.

- Na prvu si u redu. Ne mogu sada suditi o nekom čovjeku na prvu. Pristojan si, kulturan i sada ćete vidjeti dalje kako će biti - rekao je njezin otac.

Foto: RTL

Unatoč tome što mladenci nisu kliknuli, vjenčanje je bilo zabavno.

Tamara i Filip počeli su s prvim plesom - Filipu je bilo neugodno, ali Tamara je zadovoljna kako su na kraju otplesali. Uslijedio je ples oca i kćeri, a Tamarin je tata pokušao što više mogao izvući iz nje o Filipu. Tamari je puno značio taj ples, bila je na rubu suza i otišla popričati s tatom, koji je bio sumnjičav da će između nje i Filipa biti nešto.

Dok se Tamara zabavljala s gostima, Filip je popričao s kumom i prijateljem, koji su mu rekli da je Tamara super cura, ali ne za njega.

Foto: RTL

- Vidjeli su da to nije kalibar cure s kojom bih ja inače bio i rekli su mi sami da to nije to - objasnio je Filip.

Filip nije znao kako da počne razgovarati s Tamarom pa je ona preuzela inicijativu. Oduševila se kada je čula da ima psa te primijetila da ima strah od prisnosti.

- Ne bih je volio povrijediti, ali prvenstveno sam si bitan ja. Neću biti s bilo kim i ne mogu se dati bilo kome - rekao je Filip.