Dašak glamura iz zlatnog doba Hollywooda na pozornicu je donijela ljubiteljica mjuzikla Tara Skidmore s izvedbom pjesme 'I Wan'na Be Like You' za koju je dobila brojne komplimente žirija.

- Tvoje uživanje na pozornici i taj iskreni smiješak koji stalno nosiš sa sobom je stvarno nešto krasno“, poručio je Janko,koja je žiri očarala pozitivnom energijom kojom zrači.

- Danas si nam pokazala što je mjuzikl. On uključuje segment plesa i glume. U svojoj izvedbi si probala dočarati što ti ova pjesma znači - rekla je Martina i iskreno joj čestitala.

- Nastup je bio lijep, ali prošli put si se bolje snašla - poručio joj je Davor. - Fantastična izvedba, ali energični prošli nastup je bio jači - rekla je Maja i dodala da bude ponosna i sretna na sebe.