Tara Thaller i dalje je u braku? 'Ta priča je odavno završena, a ovo je sad samo dokumentacija'

To je odavno sve riješeno, ovo je sad samo dokumentacija, rekla nam je glumica Tara Thaller (25) koja se razvodi od glazbenika Farisa Pinje. U braku su bili godinu i pol dana, a prošlo ljeto objavili su da se rastaju. Na oglasnoj ploči suda izašlo je rješenje prema kojem se glumica i glazbenik razvode. Iako su formalno još u braku, Tara je nedugo nakon objave o rastavi prohodala sa svojim mentorom iz 'Plesa sa zvijezdama', Mateom Cvenićem.

U rješenju koje je izašlo javno na oglasnoj ploči suda stoji kako par može u roku 15 dana podnijeti žalbu. Na naše pitanje hoće li doći do toga, glumica je bila jasna.

- Ma ne, odavno je to sve već riješeno. Ovo je sad samo dokumentacija, tako da ne vidim što bih novo mogla reći na tu temu - poručila je.

Čini se kako smo Taru iznenadili pozivom pa nam je priznala:

- Nisam znala da takve stvari idu javno.

Foto: Zvonimir Ferina atelier FERINA ZAGREB

Svojedobno je izjavila kako odluku od razvoda nije donijela zbog Matea. Mladom paru presudilo je više faktora u odnosu, no Tara je na naše pitanje je li to bila udaljenost poručila kako 'ne može analizirati što je točno presudilo i u kojem smjeru'.

- Faris i ja smo zajedno donijeli odluku, ostali smo u dobrim odnosima i uvijek ću mu u životu željeti sve najbolje - rekla je za Story prošle godine.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Vjenčali su se u prosincu 2021. godine u krugu obitelji i bliskih prijatelja u Matičnom uredu Medveščak u Zagrebu. Upoznali su se na sarajevskoj Akademiji dramskih umjetnosti, a u početku su bili samo kolege.

Nedugo nakon razvoda od glazbenika Pinje, započele su glasine da se rodila ljubav između nje i Matea Cvenića. Šuškanja je dodatno potaknula novom fotografijom.

Foto: Instagram

Naime, Mateo je proslavio rođendan , a Tara mu je čestitala putem društvenih mreža. Objavila je fotku na kojoj poziraju zagrljeni i napisala:

- Sretan rođendan! Ostani tako poseban i svoj.

Foto: Instagram

Tara inače svoj ljubavni život drži u privatnosti pa tako nije htjela ulaziti u detalje njenog razvoda.

- Istina je da se Faris i ja razvodimo. Zajedno smo došli do odluke da je vrijeme da svatko krene svojim putem i razvija se u svome smjeru. Iskreno svaka takva odluka je teška, no kada dolazi iz obostranog stava sam razlaz je znatno lakši. Ostajemo u dobrom odnosima i podržavamo se u daljnjoj budućnosti i radu. Naravno da vjerujem u ljubav i brak, ali vjerujem i u razvoj svakoga ponaosob i da svatko u svom osobnom razvoju ima periode razilaženja s partnerima. Poslovno me čekaju mnogi izazovi i projekti. Iza mene je buran poslovni period i sada je vrijeme za aktivan odmor i nove poslovne planove. Uskoro vas očekuje moja nova pjesma, a i vidimo se u za mene nekim novim formatima uskoro - rekla je za Showbuzz.

U kolovozu prošle godine priznali su da su zajedno. Mateo je priznao da je razvio emocije prema Tari te da nije mogao vjerovati koliko si međusobno odgovaraju.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Situacija nije bila idealna, no s vremenom sam shvatila da su moji osjećaji prema Mateu toliko jaki da nije imalo smisla reći mu da čeka šest mjeseci ili godinu dana da bi javnost bila zadovoljna ili da sve bude po nekim pravilima - rekla je Tara.