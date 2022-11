Tarantino snimio 10 filmova, a sada radi na novom projektu

Slavni redatelj Quentin Tarantino (60) koji je poznat po kultnim filmovima kao što su 'Pulp Fiction' i 'Kill Bill', najavio je da planira snimiti TV seriju od osam epizoda sljedeće godine, izvijestio je Variety.

Dok je u New Yorku promovirao svoju knjigu 'Cinema Speculation', Tarantino je ispričao sve o nadolazećem projektu. Iako su konkretni detalji o čemu se u seriji zapravo radi još uvijek skriveni, ovo nije prvi put da je Tarantino svoj talent prebacuje na male ekrane.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Mnogi ne znaju, ali Tarantino je 2005. godine režirao dvije finalne epizode pete sezone popularne serije 'CSI: Crime Scene Investigation'.

Također je napisao scenarij za seriju 'Od sumraka do zore' koja je rađena prema istoimenom filmu iz 1996. U vampirskom filmu s elementima akcije i horora glumio je uz bok Georgea Clooneyja (61).

Foto: IMDB/screenshot

U veljači su se također pojavila izvješća da je Tarantino u pregovorima o režiranju nekoliko epizoda 'Justified: City Primeval', serija temeljena na 'Justified' iz 2010., s Timothyjem Olyphantom u glavnoj ulozi.

Podsjetimo, Tarantino je još u počecima redateljske karijere najavio da planira napraviti deset filmova. Njegov deseti film 'Bilo jednom...u Hollywoodu' (Once Upon a tim...in Hollywood) je dobio oskara za najboljeg sporednog glumca (Brad Pitt) i Tarantino je nakon toga potvrdio da mu je to zadnji film ali i njemu osobno najbolji.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Godinama su me ljudi znali pitati koji mi je najdraži film. I uvijek bih rekao nešto poput: ‘Oh, svi su oni moja djeca.’ Ali sad stvarno mislim da je ‘Bilo jednom u Hollywoodu’ moj najbolji film - izjavio je Tarantino.

