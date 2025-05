Tarik Filipović: Izazovno je biti očuh, puno ljudi zazire od toga. Čak je bilo i zločestih komentara

Voditelj i glumac Tarik Filipović nedavno je gostovao u podcastu 'Oslobođenje', gdje je otvoreno govorio o temama koje rijetko dijeli s javnošću. Dotaknuo se, između ostalog, svoje uloge očuha Lejlinom sinu Dini.

- Ti si danas i očuh, mada ti kažeš otac i Lejlinom sinu iz prvog braka. I ta situacija je isto tako prirodna, jer sve što je ljudsko nije nam strano, ali ljudi uvijek s podozrenjem gledaju i na maćehu i na očuha, evo već sam naziv je ružan. Kako je to izgledalo na početku? Je li bilo izazovno? - pitala je Tarika voditeljica.

Svečano otvorenje 27. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

On je priznao da nije uvijek bilo lako.

- Pa je, bilo je izazovno, naravno. Ja sam rekao, ja nisam svoj život tako zamišljao i bio mi je šok i moram priznati da sam bio onako... sam sebe sam vagao. Ali jedan dan sam si rekao: 'Čekaj, ako je jedan dječačić od dvije i po godine problem da ti ne budeš sa ljubavi svog života, onda i ti nisi neki ni čovjek, ni frajer.' Tad sam to presjekao i to je to. Ja sam njega i usvojio. On je moj… i na papiru moj i… rijetko pričam o tome, ali ne vidim, nije to ni tajna, ni tabu. Puno ljudi zazire od toga. Čak je bilo i jako zločestih komentara od nekih ljudi čak i meni bliskih ljudi - rekao je.

Brojne poznate osobe prošle su crvenim tepihom 30. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Tarik i Lejla vjenčali su se na Silvestrovo 2007. godine, a nekoliko mjeseci kasnije dobili su sina Armana. Lejla iz prvog braka s Dadom Majolijem ima sina Dinu.

- Na početku smo, i Lejla, i ja imali svoje izazove, kao i svaki drugi par… Kad sam je upoznao, bio sam u jednom emotivnom periodu života kad nisam vjerovao da je moguće ponovno pronaći nekog s kim bi mogao izgraditi nešto dugotrajno. Onda se dogodilo, baš kao slaganje puzli, jednostavno klikne i shvatiš da si našao svoju osobu. To je tajna. Brak nije samo floskula, kao što često mislimo, to je svakodnevni rad, odabir da voliš i poštuješ i kad nije lako - ispričao je Tarik.