Tarik Filipović otkrio je kako se slaže s punicom: 'Naslušao sam se svega prije braka, ali ona...'

Voditelj i glumac Tarik Filipović (52) i njegova supruga, bivša Miss Lejla Filipović (47) već su detaljno isplanirali godišnji odmor, koji će djelomično, kako kažu, provesti i s njezinom majkom.

Tariku to neće stvarati problem jer se s punicom dobro slaže.

Svečano otvorenje 27. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL/ilustracija

- Ja sam se naslušao prije braka i viceva s punicama i priča o punicama, ali moja punica mi je kao druga mama. Baš se stvarno jako volimo! Kad to kažem u muškom društvu, pogledaju me i pitaju ''Zar stvarno? Ma dobro, dobro - priznao je za IN Magazin.

Tarik i Lejla u braku su 15 godina. Koja je tajna njihova dugog i skladnog braka? Nema tu nekog recepta, rekla je Lejla.

- Ljubav, poštovanje i razumijevanje, a u našem slučaju jednostavno su se poklopili i svi drugi faktori - dugo smo se samo površno poznavali, a onda zbližili i spojili baš kad je trebalo, shvativši da imamo puno toga zajedničkog. Danas se tako dobro poznajemo da je sve manje nesuglasica jer već znamo što ovog drugog može razveseliti ili izbaciti iz takta - priznala je ranije za Gloriju.

Foto: Slaven Branislav Babic /PIXSELL