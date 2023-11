Tarik o incidentu na predstavi: 'Gradonačelniku sam ponudio da izađe iz dvorane, ali nije...'

Bilo je grozno, baš grozno. No, bez obzira, ja to ne bih davao u medije, to je nekako procurilo. Ja ne bih tome pridavao prevelike važnosti, ja sam to praktički i zaboravio, javio nam se s puta Tarik Filipović.

A na putu je bio u BiH; u Živicama, gdje je na svojoj predstavi 'Sex i glad' imao incident s gradonačelnikom Beganom Muhićem. Inače, upravo je grad i otkupio tu predstavu, ali valjda su premalo pažnje dali sadržaju, koji nije sporan, a više Tariku Filipoviću.

- Pretpostavljam da nije znao radnju, inače valjda ne bih bio ovdje - rekao je glumac.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXSELL

A gradonačelnik je sa suprugom bio u prvom redu, s njima i još jedan par.

- Oni su odmah izašli, osjetio sam njihovu negativnu energiju. Gotovo da nisam mogao nastaviti igrati, nekako su me čudno gledali. Zbog toga sam im se obratio, gradonačelniku i supruzi, pitao jesu li ljuti na svog 'doktora'. Rekla je da nije - priča Tarik.

Nije na tome stalo. Tada su spomenuta 'gospoda' u prvom redu izvadili mobitele, a Filipović im je s pozornice poručio neka zapišu što im doktor poručuje.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXSELL

- Počeo je onda nešto pričati, nisam ga baš razumio do djela gdje kaže da smo mogli reći o čemu je riječ u 'nastupu'. Rekao sam mu da je mogao vidjeti plakat i saznati.

U 'finišu incidenta' ponudio je Tarik gradonačelniku da preuzme pozornicu, a da će on u garderobu.

- Druga opcija bila je da on izađe, pa nitko ga ne tjera da bude na predstavi - rekao je Tarik.

Foto: Borislav Zdrinja/ATA Images/PIXSELL

Novo je to iskustvo za Tarika, koje je, istina, kako kaže već zaboravio. Nešto slično je doživio u Stockholmu.

- Netko je vrijeđao na nacionalnoj osnovi. To je bilo jedino takvog tipa. I bilo je na predstavama ansambla odlazaka iz dvorane, ali to je legitimno, nekome se ne sviđa predstava i ode - završio je Tarik.