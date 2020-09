Tarik u istu predstavu smjestio Kolindu, Tuđmana, Tita i Mesića

<p>Satiričko kazalište Kerempuh predstavilo je program 44. Dana satire Fadila Hadžića, koji će se ove godine iznimno odigrati od 12. do 26. rujna, te potom najavilo i premijerni program Kerempuha do kraja ove godine, koji obuhvaća čak četiri praizvedbe hrvatskih tekstova te jedan klasik.</p><p>Dane satire otvara predstava SNG –a iz Maribora, Potpuni stranci Tamare Damjanović, prema uspješnom talijanskom filmu Perfetti Sconosciuti, a zatvara ih također slovenska predstava - Realisti Jure Karasa Slovenskog narodnog gledališča iz Nove Gorice, koja je na prošlogodišnjim Danima satire osvojila nagradu za najbolju predstavu.</p><p>U sklopu ovogodišnjeg programa festivala predstavit će se nekoliko nezavisnih kazališta: zagrebačka Luda kuća s kabaretom Joj Hrvati! autora i redatelja Ivana Đuričića, PlayDrama iz Splita s predstavom Dijete našeg vremena, po tekstu Ivane Vuković, zatim zagrebački KunstTeatar s predstavom Flex Ivana Penovića te glumac Dražen Šivak u virtuoznoj monodrami Mistero Buffo Darija Foa nastaloj u koprodukciji Grupe i Triko Cirkusa Teatra.</p><p>Domaćin Dana satire, Satiričko kazalište Kerempuh, izvest će predstave Bilježnica Robija K. inspiriranu kultnom satiričnom kolumnom Viktora Ivančića te predstavu Ja od jutra nisam stao autorice Une Vizek.</p><p>Iz Dubrovnika dolazi kultni kazališni komad Kate Kapuralica Vlaha Stullija u produkciji Kazališta Marina Držića koji je, iako nastao početkom 19 st., briljantna i aktualna pučka komedija na temu siromaštva.</p><p>Zagrebački HNK gostovat će na Danima satire s autorskim projektom Bobe Jelčića Tri sestre, a na kraju natjecateljskog dijela festivala dolazi predstava Lepurica u produkciji splitskog HNK-a, zapravo adaptaciji kultnog Pigmaliona Bernarda Shawa.</p><p>Drugi dio konferencije za medije posvećen je premijernom programu nove sezone kazališta Kerempuh do kraja tekuće kalendarske godine, koji se temelji na autorskim projektima domaćih autora - od pet premijernih naslova čak su četiri praizvedbe hrvatskih autora, te jedan klasik.</p><p>Dramaturginja Dora Delbianco najavila je predstavu Umri ženski Marine Vujčić u režiji Rajka Minkovića, čija praizvedba će se održati 10. kolovoza 2020., opisavši ju kao bogati dramski tekst sazdan od mnoštva snažnih ženskih likova. U ovoj arhetipskoj priči tri sestre utiru svoj ljubavni put kroz bol, razočaranja i vječnu sjenku njihove majke.</p><p>Slijedi praizvedba predstave Predsjednici&ca;, po tekstu Ivice Ivaniševića i Tarika Filipovića, koji potpisuje i režiju, planirana za 24. listopada 2020. Tekst radnog naslova "Pretposljednja večera" Filipović je opisao kao političku satiru, u kojoj se svi dosadašnji hrvatski predsjednici - Josipović, Mesić, Tuđman i Tito – okupljaju u stanu predsjednice Kolinde kako bi udruženim snagama, a vođeni bogatim političkim iskustvom, pronašli recept za spas zabrinjavajuće hrvatske situacije.</p><p>Autorski projekt Filipa Jurjevića, Marina Lisjaka i Marine Pejnović Teorija zavjere, koji se bavi sve rasprostranjenijim i sve raznolikijim oblicima teorija zavjere, premijerno će se u Kerempuhu izvesti 7. studenog 2020. S ciljem da iskoristi dosad previđeni satirični potencijal ova predstava uspostavlja galeriju raznovrsnih likova koji propitkuje načine na koji se poluprovjerene i opskurne informacije u društvu fiksiraju kao nepobitne činjenice s dalekosežnim učincima.</p><p>Još jedan autorski projekt Hrvatski put ka sreći Bobe Jelčića, premijerno planiran za 21. studenog 2020., dramaturginja Dina Vukelić najavila je kao transgeneracijski prikaz ulančanih sudbina članova jedne obitelji u turbulentnim vremenima u kojima se svaka politička promjena neupitno odražava na njihova napregnuta emotivna stanja, intimne odluke i unutarnje konflikte.</p><p>Kao posljednji premijerni naslov tekuće kalendarske godine najavljen je Moliereov Škrtac, u adaptaciji Tomislava Zajeca, kojeg će 19. prosinca 2020. postaviti redateljica Dora Ruždjak Podolski, kojoj je ova prva režija u kazalištu Kerempuh. Univerzalni problemi lakomosti, škrtosti te ekonomskih trzavica, koje se neizbježno isprepleću s privatnom sferom pojedinca, načeti su kroz tipski lik škrca, a u suvremenoj će preradi postati još prepoznatljiviji i bliži Kerempuhovoj publici.</p>