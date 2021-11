Devetogodišnja Deborah Opačak sinoć je na pozornici 'Supertalenta' je izvela koreografiju prepunu zahtjevnih akrobatskih elemenata i dobila četiri 'DA' od žirija. Deborah je kći Tadije Opačka, poznatog brodskog humanitarca i maratonca, koji je preminuo prošle godine.

Tadija je u 60. godini života izgubio borbu s teškom bolešću, a njegova supruga Monika ostala je samohrana majka s petero djece.

- Mama i tata su me najvažnije naučili da budem skromna i poštena. Tata mi jako nedostaje i često mislim na njega dok treniram - rekla je malena Deborah u emisiji.

Njezin otac je pobijedio ovisnost i prerastao u neviđenu sportsku veličinu. Ove godine je osvojio nagradu Ponos Hrvatske koju je u njegovo ime preuzela udovica.

- Bog me spasio. Bio sam na samom dnu, do 17. godine probao sam sve vrste hašiša, u 17. godini sam upoznao opijum, pa heroin. Svi su me znali kao propalicu, a dvaput sam završio na stranicama crne kronike. Posljednje tri godine ovisnosti o drogama heroin sam uzimao jer sam morao. Često sam u takvim stanjima konzumirao i alkohol i sedative. Po nekoliko mjeseci nisam vidio svjetlost dana, živio sam noću, a po danu sam spavao i razbijao mamurluk. Psiha mi je bila razdvojena od prekomjernog uzimanja halucinogenih droga. Došavši do ruba, znao sam da će, ako nešto ne poduzmem, puknuti živci - pričao je Tadija nakon što je pobijedio ovisnost.