'Tata i sin' ili ljubavnici? Karlov miljenik nosio je pogrdni naziv, a sad se bori za njegov novac...

Jedna od najglamuroznijih noći u godini, Met Gala, započinje večeras u 18:30 sati po istočnoameričkom vremenu. Kao i svake godine od davne 1946. održava se u njujorškom muzeju Met i okuplja samo odabrana slavna lica.

Zaštitno lice MET gale i glavna organizatorica od 1998. je neprekinuto Anna Wintour (73), glavna urednica magazina Vogue, a na crvni tepih stići će oko 600 uzvanika. Ovogodišnja tema Met Gale je 'U čast Karlu' i bit će posvećena doprinosu koji je dizajner Karl Lagerfeld imao za američku i svjetsku modu.

Foto: ANDREW TIMMS/XPOSUREPHOTOS.COM

Lagerfeld je preminuo 2019., a navodno će posebnu pozivnicu na ekskluzivni događaj dobiti njegova mačka Choupette, kojoj je dizajner nakon svoje smrti ostavio nasljedstvo od 1.3 milijuna dolara.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ipak, još traje borba za Karlovo nasljedstvo od 200 milijuna dolara i to između sedmero nasljednika, među kojima je i mladi francuski maneken Baptiste Giabiconi (33) koji vjeruje kako bi sve trebalo pripasti njemu, jer je pokojnom i osebujnom dizajneru bio poput sina.

Foto: Profimedia

Duo se upoznao 2008. godine kada ga je Karl angažirao za Chanelovu kampanju, a poslovna suradnja vrlo je brzo prerasla i u privatnu. Upravo mu je markantni Francuz poklonio slavnu mačku, a tvrdio je kako je u Karlu pronašao oca koji ga je napustio kada je imao samo jedanaest godina. Baptiste je ubrzo postao vrlo traženo lice u modnom svijetu, a uz Karlovu pomoć je snimio i glazbeni album te pokrenuo vlastitu modnu liniju.

Foto: Profimedia

Kad uz to dodamo kako ga je Karl obožavao snimati golog, te prikazivati poput fatalnog zavodnika, ne čudi da su brzo krenule priče kako je 56 godina mlađi model zapravo njegov ljubavnik, a ne štićenik. Tako je zaradio nadimak 'Lagerfeldova drolja', iako je tvrdio da to nije. S druge strane, nikada ga se nije viđalo sa ženama. Spajali su ga s nekim slavnim ljepoticama, poput pjevačice Katy Perry, no brzo je otkriveno kako su to samo laži, što je dodatno dolilo ulje na vatru glasinama o ljubavnoj vezi s Karlom.

A onda prošle godine - iznenađenje. Baptiste je objavio fotografiju na kojoj pozira sa ženom s trudničkim trbuhom koji on nježno mazi, i koja je nosila dijamantni prsten, što su mnogi shvatili kao objavu zaruka.

Hoće li mu se sreća nasmiješiti i po pitanju Karlovog nasljedstva, to ćemo tek vidjeti, jer borba još nije gotova.

Najčitaniji članci