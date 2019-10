Tata Ivanišević: 'Mojoj Srđani srce na kraju nije izdržalo...'

Bila je puno bolesna u životu, ali uvijek je bila društvena, bila je superinteligentna, snažna i pozitivna. Njezino srce ovoga puta nije izdržalo, rekao nam je Srđan Ivanišević, koji je u četvrtak u 22.42 sata izgubio Srđanu, voljenu kćer i sestru proslavljenog tenisača Gorana Ivaniševića (48). Srđana je preminula u Zagrebu nakon operacije srčanih zalizaka.

- Jako mlada imala je Hodgkinovu bolest, odnosno rak limfnih čvorova. Kad su joj otkrili bolest, nije se zračilo ciljano kao danas, nego su je zračili široko, znači sve. Hodgkin se nakon terapija nije više vratio, ali liječenje protiv te bolesti ostavilo je traga. Oštećenja su bila na svim mekim tkivima, posebno plućima i srcu. Prije godinu dana Srđana je imala tešku virusnu upalu pluća, a virus joj je ‘napao’ i tri zaliska koja je trebalo promijeniti. Teško se kretala jer srce nije pumpalo, baš je bila jako slaba. Odlučili smo se na operaciju. Trajala je 10, 11 sati. Liječnici su nakon zahvata u operacijskoj sali čekali još sat vremena da se uvjere da je sve u redu, da srce radi kako treba. Tek onda su je prebacili na Jedinicu intenzivnog liječenja. Već se planiralo kad će je početi polako buditi - priča nam tata Srđan.

No sat vremena nakon što je dovedena na JIL, dogodila se snažna hipertenzija. Pokušavali su je spasiti, ali nisu joj, nažalost, mogli pomoći. Zašto je tijelo tako reagiralo, nikad nećemo doznati, to se događa i tako se moralo dogoditi, tihim glasom ispričao nam je otac Srđan, koji je u životu također imao problema sa srcem.

Srđana Ivanišević je preminula u 53. godini, a bolest su joj otkrili 1988. Za života, u kojem je vodila velike bitke za zdravlje, veliku je potporu i ljubav imala od brata, tenisača Gorana Ivaniševića. Njegova posvećenost obitelji posebno je bila izražena kad su Srđani otkrili Hodgkinovu bolest.

Tad je cijeli osvojeni novčani iznos s turnira u Australiji donio kući u Split za liječenje sestre. Imao je tek 17 godina kad je krenuo na turnire u Australiju i kad mu je otac prije puta rekao da mu je sestra teško bolesna.

Foto: Feđa Klarić Za tad mladog tenisača to je bio veliki teret, ali i poticaj da iz sebe izvuče najveću snagu koju je imao. Iako je prvo izgubio u finalu kvalifikacija za Adelaide, upao je na turnir kao sretni gubitnik i stigao do četvrtfinala. Potom je izravnim ždrijebom došao do Australian Opena u Melbourneu, gdje je postao prvi igrač koji je iz kvalifikacija stigao do četvrtfinala. Novac od turnira uzeo je u gotovini, spremio u jaknu i s njim tako preletio tisuće kilometara kako bi ga predao obitelji da spasi sestru. Bilo je tu oko 200.000 kuna.

Došavši kući u Split jaknu je predao ocu. Tijekom njegove kasnije karijere Goranova najveća potpora bila je upravo Srđana, koja je te 2001., kad je Goran bio 125. igrač svijeta, vjerovala da može osvojiti Wimbledon. Na turnir je ušao s pozivnicom i osvojio ga, a na veličanstvenom dočeku u Splitu prva uz njega bila je upravo Srđana, koja je u nekoliko riječi opisala što joj je bilo na srcu.

- Ovo je nezaboravan dan - ponosna je bila. Srđana je živjela u Splitu i nije se pojavljivala često u javnosti. U zgradi u kojoj je živjela bila je omiljena, a iako je krase epiteti velikog borca, zapravo je bila samozatajna.

- Borac u životu, borila se i za interese naše zgrade i svih nas stanara. Neka joj bude mirno na drugoj adresi - stoji, među ostalim, u obavijesti stanarima na ulazu u zgradu.

Kako nam je rekao otac Srđan, posljednji ispraćaj Srđane Ivanišević bit će na Lovrincu u Splitu u srijedu u 16.45 sati.