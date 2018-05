Tata Jane Fonde bio je 'veliki' glumac, a djeca su mu patila

Američki glumac Henry Jaynes Fonda karijeru je započeo na Broadwayju, a u Hollywoodu je debitirao 1935. Prekretnica u karijeri bila mu je uloga u filmu 'Plodovi gnjeva' iz 1940., za koju je nominiran za Oscara. Odbor nagrade Tony 1979. dodijelio mu je posebnu nagradu za postignuća na Broadwayju, a godinu nakon primio je Zlatni globus za životno djelo, te Oscar 1981.

Rodio se 16. svibnja 1905. u Grand Islandu, u Nebraski u obitelji tiskara reklama Williama Bracea Fonde i Herberte Krueger Jaynes, u drugoj godini njihova braka. Bio je glava obitelji slavnih filmskih glumaca, među kojima su njegova kćer Jane Fonda (80), sin Peter Fonda (78), unuka Bridget Fonda (54) i unuk Troy Garity (44). Američki filmski institut 1999. proglasio ga je šestom najvećom muškom filmskom zvijezdom svih vremena.

VIDI OVO: Rita Ora otkrila da je biseksualka

Foto: Tamara Bregovic

Fonda je studirao novinarstvo u Minnesoti, iako nije diplomirao. U 20. godini počeo je glumačku karijeru u lokalnom kazalištu u Omahi kad ga je majčina prijateljica Dodie Brando (majka Marlona Branda) angažirala za glavnu ulogu u predstavi 'You and I'. Nakon toga je otišao u ljetne glumačke kampove gdje je upoznao dugogodišnjeg prijatelja Jamesa Stewarta.

Fonda i Stewart u New Yorku su dijelili sobu i 'brusili' svoje glumačke vještine na Broadwayju. Glumac je do 1934. nastupao u kazališnim predstavama, a 1935. se pojavio u filmu 'Farmer se ženi'. Iste godine je odigrao glavnu ulogu u filmu 'I Dream Too Much' sa slavnom opernom pjevačicom Lily Pons.

Fondina filmska karijera procvjetala je kad je nastupio u filmu 'The Trail of the Lonesome Pin' sa Sylviom Sidney i Fredom MacMurrayjem. Dobio je pohvale i za glavnu ulogu u filmu 'Samo jednom se živi' u kojem mu je kolegica opet bila Sidney. Nakon uspjeha u 'Jezebel' s Bette Davis, ostvario je glavnu ulogu u 'Mladi g. Lincoln', u svojoj prvoj suradnji s redateljem Johnom Fordom.

Fondini uspjesi nagnali su Forda da ga angažira za ulogu 'Toma Joada' u filmskoj verziji romana Johna Steibecka, Plodovi gnjeva, što nije odobravao Darryl Zanuck, koji je preferirao Tyronea Powera. Zato je inzistirao da glumac potpiše sedmogodišnji ugovor sa studijom Twentieth Century Fox. Fonda je pristao, a na kraju je nominiran za Oscara za ulogu koju mnogi smtraju njegovom najboljom, ali ga je zasjenio Stewart, koji je dobio nagradu za ulogu u filmu 'Priča iz Philadelphije'.

Iako se približavao sedamdesetima, Henry Fonda je nastavio je raditi i na televiziji i na filmu. Vratio se stranim i televizijskim produkcijama, što mu je održalo karijeru u desetljeću u kojem su mnogi stariji glumci doživjeli pad karijere. Nominaciju za Emmy za ulogu u televizijskom filmu 'The Red Pony' dobio je 1973. Nastavio je nastupati i u kazalištu, a na Broadway se vratio 1974. za biografsku dramu 'Clarence Darrow', za koju je bio nominiran za nagradu Tony.

Fondino zdravlje se pogoršavalo godinama, ali prvi vidljivi simptomi pojavili su se nakon predstave iz 1974., kad se onesvijestio od iscrpljenosti. Nakon pojave srčane aritmije, na koju se nadovezao rak prostate, ugrađen mu je pacemaker te se godinu kasnije vratio u kazalište. Nakon predstave iz 1978., 'Prvi ponedjeljak u listopadu' nastavio je raditi na filmu i televiziji, a napustio kazalište. No, kako mu se zdravlje pogoršavalo, počeo je uzimati sve veće stanke između filmova.

Fonda je nastavio glumiti i u ranim osamdesetima. Nakon nekoliko televizijskih projekata, počeo je rad na filmskoj adaptaciji drame Ernesta Thompsona, Ljetnikovac na Zlatnom jezeru. Taj film je donio suradnju između Fonde, Katharine Hepburn i Fondine kćeri, Jane. S jedanaest nominacija za Oscara, film je zaradio 120 milijuna dolara u kinima, neočekivano postavši blockbuster. Nakon Fondine smrti, neki kritičari nazvali su ovu izvedbu 'njegovom zadnjom i najvećom ulogom'.

Henry Fonda ženio se pet puta. Njegov prvi brak s Margaret Sullavan ubrzo je završio rastavom. Nekoliko godina kasnije oženio se Frances Ford Seymour. Imali su dvoje djece, Petera i Jane. Seymour je 1950. počinila samoubojstvo.

Fonda se treći put oženio sa Susan Blanchard, pokćerkom Oscara Hammersteina II. Par je posvojio kćer Amy, ali su se razveli tri godine poslije. Fonda se 1957. oženio četvrti put s talijanskom groficom Afderom Franchetti. Ostali su u braku do 1961. Ubrzo nakon toga Fonda se naposljetku oženio sa Shirley Mae Adams s kojom je bio do smrti. Njegov odnos s djecom opisivan je kao 'emocionalno distanciran'.

Glumica i fitness trenerica Jane Fonda rekla je kako je bila odijeljena od oca, posebno tijekom njezine rane glumačke karijere. Tata ju je upoznao s glumcem Leejem Strasbergom, koji joj je postao učitelj glume, a kako je kao glumica razvila tehnike 'sustavne glume', postala je frustrirana i ljuta, te nije mogla shvatiti kako njezin otac glumi s takvom lakoćom. Otkrila je i kako je zbog njega imala poremećaj u prehrani.

Foto: YouTube screenshot

- Kada sam ušla u adolescentsko razdoblje, bilo je samo bitno kako izgledam i da se uklopim - rekla je Jane koja kaže da je otac imao loš utjecaj na njezinu psihu.

Fonda je u jednom intervjuu priznao kako je osjećao kako nije bio dobar otac svojoj djeci. Objasnio je kako je dao sve od sebe da se ne miješa u Janeinu i Peterovu karijeru, naglasivši kako je mislio da je važno da oni znaju da su uspjeli zato što su naporno radili, a ne zato što su iskoristili njegovu slavu kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Fonda je umro u svom domu u Los Angelesu, 12. kolovoza 1982., sa 77 godina od bolesti srca. Fondina žena Shirlee i kćer Jane bili su uz njega kad je umro. Osim toga, patio je i od raka prostate, ali to nije izravno uzrokovalo njegovu smrt.

U godinama nakon njegove smrti, njegova karijera se više uvažava nego dok je bio živ. Prepoznat je kao jedan od holivudskih velikana klasične ere. Na stogodišnjicu njegova rođenja, 16. svibnja 2005., Turner Classic Movies odao mu je počast maratonom njegovih filmova. Osim toga, u svibnju 2005., američka pošta izdala je poštansku markicu od 37 centi s njegovim likom, kao dio njihove serije "Hollywood legends".