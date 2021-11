'Izgleda kao da mu je 20 godina, on je toliko neiskvaren, a to je zaista veliki kompliment. Cijenim sve što je postigao, stvarno me je ugodno iznenadio', ispričao je Ivica Karabatić.

Mirna i ugodna večer u splitskom Wellnessu. Ivica Karabatić na rehabilitaciji je bolne kralježnice, a vrijeme je kratio u ugodnom bazenu, kada ga iznenade riječi nepoznatog momka 'Evo Luke, evo Luke Modrića'. POGLEDAJTE VIDEO: Ispričao nam je uzbuđeno, kako nije niti shvatio da je riječ o njemu, najboljem hrvatskom nogometašu. Na trenutak je zaboravio na bolnu kralježnicu i zamolio je Luku za fotografiju. - Isprva sam mislio da je neki dječak, nisam ga niti prepoznao s maskom na licu. Ja sam zapravo izašao da zapalim cigaretu u tom trenutku - priča nam Ivica, inače otac Ave Karabatić. Kako je rekao, Luka zrači pozitivnom energijom, fotografirao se sa svim ljudima koji su htjeli, nije mu bilo teško. - Izgleda kao da mu je 20 godina, on je toliko neiskvaren, a to je zaista veliki kompliment. Cijenim sve što je postigao, stvarno me je ugodno iznenadio - ispričao je. Na kraju je sva ta situacija ispala simpatična. Ivica je tek kasnije shvatio da se s Lukom fotografirao u ogrtaču, ali nije ga sram zbog toga. - Jako mi je drago s obzirom da je to mogao biti bilo tko drugi kojem to ne bi bilo drago. Ovu fotografiju ću možda i uramiti - našalio se. Inače, Luka je s hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Splitu gdje ih u nedjelju čeka utakmica s Rusijom, dok Ivici na rehabiltaciji društvo pravi Ava.