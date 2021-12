Jutro je izgledalo kao i svako drugo, pa se činilo da će takav biti i cijeli dan. No onda je Cody ušetao u restoran Cowboy Western Ranch i upoznao osebujan par hrvatske estrade - Damira Martinovića Mrlu (60) i Ivanku Mazurkijević (50). Cody je jedini konj s ranča koji se usudio ući u restoran. Srećom, ovog puta nije morao po stepenicama kao prvi put nego se fino ušetao na stražnji ulaz. Mrle i Ivanka jako su mu se svidjeli na prvi pogled. I uz pokoju mrkvu. Hrabro se Ivanka popela na Codyja, iako je jednom pala s konja, i to u javljanju uživo za jutarnju emisiju. Isprva preplašena, trzala se na svaki Codyjev pokret, no Mrle ju je bodrio sigurno sa zemlje dok se nije opustila za snimanje.