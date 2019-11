Tata pjevačima plaća nastupe, kći je s njima slavila blagdane

Kupit ćemo vam skupe čizmice, osigurati masne honorare... Učinit ćemo sve da budemo prijatelji. Plivat ćete u bogatstvu, a mi ćemo objavljivati zajedničke fotke s ljetovanja. Moto je to kojim su se vodili poduzetnici koji su u vrijeme privatizacije zgrnuli bogatstvo. Po glazbene miljenike slali su privatne avione da im zapjevaju u dnevnom boravku. Po logici “vidjela žaba da se konj potkiva...” u utrku za zvjezdanim prijateljstvima i suradnjama ušli su i političari. Bahatiji nego ikad, ucjenjivali su, prijetili... Ako “A zvijezdu” nisu mogli dobiti, plaćali su joj da ne pjeva za druge. A oni su poslušno pjevali kako je politika dirigirala jer ih je zanimao keš. Istražili smo tajne dugogodišnje sprege politike i estrade te što se sve radilo ispod stola. A danas svi pjevaju drugu pjesmu. Pjevači se zaklinju da nisu pjevali poduzetnicima skinutima s trona, a političari kažu da su zvijezde nepotrebne i skupe.

Dok je još Agrokor drmao Hrvatskom, građani su se užurbano pripremali za božićne blagdane, a obitelj Todorić uživala je u notama poznatih estradnjaka. Todorići, lišeni kraljevske krvi, živjeli su poput kraljevskih obitelji u Kulmerovim dvorima s pozlaćenim pipama.

Tad su doslovno mnogi svirali kako je gazda Ivica diktirao. Prema riječima hrvatskih glazbenih menadžera, najviše je volio 'dirigirati' klapama. Omiljena mu je bila Intrade, a jednom od njegovih sinova navodno je bio najdraži glas Ive Gamulina Giannija. Bili su to božićni domjenci o kojima se naveliko brujalo, no svi koji su se ondje našli potpisivali su zavjet šutnje.

Otkad je Gazda ostao bez Agrokora i trgovačkog lanca Konzum te pravdu traži na sudovima, prvi put su pojedini 'propjevali' o tim tajnovitim obiteljskim druženjima. Prema riječima upućenih, Todorići bi se, navodno, opuštali uz taktove klape Intrade, a Ivica je znao, uz honorar, dodatno svakome iskeširati po desetak tisuća kuna 'božićnice'.

Malo tko je ostao ravnodušan kad bi vidio zlatom optočeni zahod i svu raskoš njihova doma. Tek nakon Todorićeva kraha javnost je gledala što sve krije taj zaštićeni spomenik kulture, u kojem se iz garaže liftom ulazi u kuću. Ondje je i impresivan bazen te ostala raskoš primjerena pravim dvorima.

Ni stari estradni lisci ne znaju kako su izgledala druženja Ivice Todorića s klapom Intrade jer su, kažu, te zabave bile zatvorenog tipa. No svi za njih znaju. Jedan od estradnih menadžera kaže nam kako su momci ondje pjevali desetak puta.

- Nisu kasnije pričali o tome, no poznato je da bi na gaže u Kulmerove dvore po njih dolazio privatni Todorićev avion. Gazda ih je zvao koji put s povodom (da, primjerice, pjevaju na božićnim domjencima, rođendanima...), a ponekad i kad mu je palo na pamet bez ikakvog povoda ili razloga. Samo ih je poželio čuti. Honorar i dodatne nagrade također su ovisili o dobroj volji Ivice Todorića. Navodno je sve, ili barem veći dio, isplaćivao na ruke - priča nam iskusni menadžer.

Padom Agrokora, smatraju naši sugovornici, pjevači nisu toliko izgubili nastupima u Kulmerovim dvorima koliko na jakim sponzorima njihovih nastupa. Svoje spoznaje iz vremena aktivnih druženja obitelji Todorić i poznatih pjevača podijelio je s nama i ugledni hrvatski menadžer Zoran Škugor.

- Cijela ta familija oduvijek je sklona estradnom cirkusu i pjevači su to dobro koristili. Danas ne znam bi li mu tko pjevao. Ne smije ni on pokazati da još ima love - kaže nam Škugor. Provjerili smo sve ove priče i s članovima klape Intrade. Oni sve opovrgavaju.

- Nikad klapa Intrade nije pjevala Todoriću i njegovoj obitelji. Kamo sreće da nas je zvao. To je krivo objavljeno. Čista laž od strane jednih novina i pojedinih menadžera koji su im to plasirali. Htio sam ih tužiti, ali su me molili da to ne činim. Od poduzetničko-političke kreme svirali smo samo Zubaku, koji nam je bio sponzor - tvrdi nam Tomislav Bralić. Za razliku od njega, pjevač Ivo Gamulin Gianni kaže da je pjevao Todorićima, ali nastup nije ponovio.

- Samo jednom sam pjevao Todorićima na božićnom domjenku. Prije toga su me čuli na jednoj svadbi na koju je obitelj bila pozvana i, koliko se sjećam, svidio sam se jednom od sinova. Zato su me zvali na domjenak. Nikakvi avioni, automobili, visoki honorari, dodatni novac na ruke. Došao sam u Kulmerove dvore s menadžerom. Honorar je bio unaprijed dogovoren i sve je isplaćeno preko računa - priča Gianni.

Kako su zapravo izgledala slavlja u domu Todorićevih? Na 40. rođendanu Ive, primjerice, u Kulmerovim dvorima goste je zabavljao Miroslav Ilić. Za 45 minuta pjevanja navodno su mu platili 75.000 kuna. Ilić se pojavio u 'špici' proslave, s mikrofonom ušetao među goste, kojih je bilo između 150 i 200, došao do slavljenice, poljubio joj ruku i počeo pjesmu. Nizao je hitove, a cijelo je Ivino društvo 'odvalilo'. Otac Ivica svojoj djeci je priuštio poznate pjevače i na svadbama.

'Dao bih sto Amerika, sve na svijetu ja bih dao, tek da sjednem na verandu, pa uz karte i bevandu brojim valove', omiljeni je refren bivšeg predsjednika uprave koncerna Agrokor, kojeg mu je Jasmin Stavros pjevao na vjenčanjima kćeri Ive i sina Ante u nekadašnjem zagrebačkom hotelu Intercontinental, tj. Westinu.

U druženju s poznatim licima estrade ipak je najviše uživala kći Ivice Todorića. Iva je godinama bila bliska prijateljica sa Severinom Kojić. Pjevačica je nekad snimala reklame za proizvode tvrtki nekadašnjega koncerna Agrokor. Najpoznatija je reklama za sladoled. Da se druže, nisu krile ni na društvenim mrežama, gdje objavljuju zajedničke fotografije.

Severina je Ivu podržala u kampanji 'Spasimo Agrokor zajedno' prije dvije godine objavivši fotografiju na kojoj kupuje u Konzumu i poziva svoje obožavatelje da spase radnike od otkaza. Najviše zlobnih komentara priuštila joj je fotografija s čizmicama koje joj je darovala prijateljica Iva.

- Pacifist sam i sa svima sam u dobrim odnosima - rekla nam je Iva Todorić (43) na molbu da prokomentira svoj današnji odnos sa Severinom (47). Mnogi su, naime, u toj izjavi prepoznali Severinu, koju više ne viđaju s Ivom.

- Severini želim sve najbolje. Dosta joj je njene muke. Samo joj treba mir - rekla nam je Iva. Prije tri godine Seve i Iva pohvalile su se morskim kadrom na kojemu su se s Joksimovićevom ženom brčkale na luftićima u obliku flaminga, labuda i jednoroga. Time je Iva podsjetila da nije uživala samo u društvu hrvatskih estradnjaka nego joj godi pažnja i poznatih pjevača iz Srbije.

Lani u veljači Instagram je nakrcala fotografijama s Joksimovićevom ženom. Ovo prijateljstvo također traje godinama, a rezultiralo je i poslovnim suradnjama. Tako je 2015. na otvorenju 26. Konzum Croatia Opena Umag, najstarijeg hrvatskog ATP turnira, pjevao upravo Željko Joksimović.

- Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što ću ove godine nastupati na turniru u Umag jer sam veliki ljubitelj i strastveni pratitelj tenisa. Ujedno, ovo je prvi put da nastupam na takvoj manifestaciji. Svake godine imam nekoliko koncerata u Hrvatskoj i uvijek sa zadovoljstvom dolazim. Među prvim pjevačima sam iz Srbije koji su imali koncert u Areni Zagreb, i dalje pamtim koncert u prepunoj Spaladium Areni ili Lisinskom i zaista uživam u interakciji s publikom. Osim toga, u Hrvatskoj imam puno prijatelja, vrlo često i rado dolazim i uvijek se lijepo i dobrodošlo osjećam - rekao je tad Joksimović.

Beogradskom šarmu nije odolio ni mlađi Todorićev sin Ivan. Nakon prekida s Lanom Jurčević Ivan je upoznao srpsku manekenku Milicu Mihajlović. Par ima sinčića Vida (2), a Milica zbog ljubavi više vremena provodi u Zagrebu nego u Beogradu.

Želju sina Ante da upozna Angelinu Jolie tata Ivica je 2001. rado ispunio. Ante se s tadašnjom suprugom Martinom pojavio na Brijunima, bio na večeri s Jolie, a među gostima je bio i tadašnji predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. Kako doznajemo, bračni par Todorić silno je želio tajiti to da su se 'sami pozvali' na druženje s Jolie.

Za bivšu Miss Hrvatske to je ipak bilo previše. Lani se razvela od Ante, s kojim ima troje djece, jer se, kaže, osjećala kao da je u 'zlatnom kavezu'. I kad je Iva, kao strastvena gledateljica TV serije '1001 noć', poželjela glavne glumce serije u Konzumovoj kampanji, želja joj je bila ispunjena.

Halit Ergenc došao je u Zagreb, a Iva ga je dočekala s ljubičastom torbicom Hermes koja stoji minimalno 60.000 kuna. Sljedeći dan pridružila se i Berguzar Korel, Halitova supruga. Turske zvijezde u Zagreb su došle u okviru promotivne kampanje 'Konzum ostvaruje snove'. Iva ih je odvela u kazalište Komedija te na Stingov koncert.