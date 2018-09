Tata po peti put: Leo je u svom điru, a Nia i Sofia su mezimice

Trener i bivši nogometni reprezentativac Slaven Bilić (49) i njegova zaručnica, turistička menadžerica Ivana Đeldum (34) trebali bi dobiti njihovo treće dijete sredinom ovog mjeseca, tvrdi Story.

S bivšom suprugom Andrijanom Bilić, s kojom je bio u braku 1993. do 2007., ima 15-godišnju kćer Alani i 22-godišnjeg sina Lea. Sa zaručnicom Ivanom Đeldum ima već dvije kćeri, Sofiju, rođenu 2014., te Niju rođenu 2016. godine.

- S djecom treba izgraditi potpun odnos. To je poput gume, malo daš, malo otpustiš. Baš kao i u svim drugim odnosima. Svojoj sam djeci i prijatelj i podčinjeni, i sveti, ma sve... Je li to dobro? Na kraju dana mislim da jest. Nema pravila u odgoju djece. Često sam čuo da je jedno dijete istih roditelja postalo doktor znanosti, a drugo lopov. No to nije razlog da se dignu ruke. Uvijek treba biti na oprezu i poznavati svoju djecu - rekao je Bilić u razgovoru o odgoju djece za Story.

Za Lea kažu da je prava 'slika i prilika' svog oca i da je veliki nogometni fan. Slavenov sin se rado druži sa sinom Aljoše Asanovića, kćerkama Bilićevog pomoćnika Nikole Jurčevića i sinom Alena Bokšića.

Foto: Facebook

Kćeri Sofia i Nija prave su 'tatine mezimice'. Bilić je prije dvije godine oduševio pratitelje slatkom fotografijom njegovih djevojčica. Najmlađa Nia je dobila ime po obliku starog irskog imena Niamh koje znači 'svjetlost i sjaj'.

- Guštam gledati kako Sofi i Nia rastu. Sofi se rodila u Istanbulu, brza je k’o Messi, ne mogu je šestorica stopera uloviti. Nia… K’o Meksikanka! Zašto Meksikanka? Kao prvo, ona tako izgleda, pogledaj te noge, to nisu noge, to su kroasani, ha, ha, ha... Samo jede i spava. Leo ima dvadeset godina, u svom je điru, a Alani je bistra i dobra - pričao je Slaven za Novilist prošle godine kad je još boravio u Londonu i bio menadžer West Hama. Dodao je kako mu u Londonu najviše nedostajala njegova kćer Alani.

U posljednje vrijeme ga se može vidjeti u Splitu u kojem iščekuje proširenje obitelji. Ivana i Slaven uživaju u privatnosti pa su sve do nedavno uspjeli trudniću sačuvati od javnosti. Ivana bi trebala roditi sredinom rujna, piše Story.