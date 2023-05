Tatarinovi su guštali u Istri i na Kvarneru: Maja podijelila fotku, a jedan detalj se baš istaknuo

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43) sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom uživala je ovog vikenda u Istri i na Kvarneru. Nakon njezinih nastupa u Puli i Rijeci uputili su se u Opatiju, gdje su guštali uz bazen i sunce. Glavna zvijezda bio je maleni Bloom, koji je mami i tati upao u kadar prilikom fotografiranja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Savršena nedjelja - napisala je pjevačica.

Foto: Instagram/Maja Šuput Tatarinov

Pozirala je sa suprugom Nenadom u njegovu zagrljaju dok su u kupaćim kostimima sjedili na terasi. Pridružio im se i sinčić Bloom. Odjednom je uletio u kadar te se ispred kamere okretao i gledao što se zbiva dok su se Maja i Nenad smiješili na kauču iza njega.

Maja i Nenad upoznali su se 2015., kad je Šuput prvi put spavala u luksuznom hotelskom kompleksu u Šibeniku. Nenad, tadašnji menadžer hotela, dočekao je Maju kao VIP gošću i tako je planula ljubav. Zaručili su se 2018. na Maldivima, a Nenad je prestao raditi u hotelu te nastavio putovati s Majom po svijetu.

Foto: Instagram/Maja Šuput Tatarinov

U bračnu luku uplovili su u svibnju 2019. u istarskim Balama. Pjevačicu je do oltara dovela njezina majka Danica. Prije nego što su mladenci stali pred matičarku, zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić (48). Nakon što je matičar pitao pjevačicu uzima li Nenada za svog supruga, Maja je glasno viknula 'da'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Vjenčanicu je Maji dizajnirao dobri prijatelj i stilist Marko Grubnić, a mladenci su zaplesali prvi ples uz pjesmu 'Love Me Like You Do' Ellie Goulding. Nenad je na sebi imao tamno odijelo s bijelom košuljom i leptir mašnom, a uz glavnu vjenčanicu, Maja se za dodatne ceremonije presvukla još dva puta.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mladenci su se s gostima zabavljali cijelu noć, a posebno ih je oduševila torta na tri kata i kubanke koje su na sebi imale inicijale mladenaca. Sinčića Blooma dobili su u ožujku 2019.