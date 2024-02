Tatjana iz 'Večere za 5' sretno je rastavljena i traži novu ljubav: 'Može i prijatelj s povlasticama'

U 'Večeri za 5' ekonomistica Tatjana Boljunčić je pretposljednja ovotjedna kandidatkinja. Tijekom kuhanja, odnosno pripreme deserta naziva 'Žuto na smeđem' je otkrila kako je sretno razvedena i to već 23 godine.

- To znači da nisam više udata. Trebala sam se prije rastati, ali evo rastala sam se tada kada jesam i to je bilo dobro i za mene i za moju djecu. Djeci je odvajanje od oca bilo teško, ali smo se svi priviknuli. Ja sam na kraju promijenila prezime, tako da djeca imaju od oca, ali ja svoje. Mojoj djeci je to normalno - objasnila je današnja domaćica Tatjana.

Foto: rtl

Ostale kandidatkinje smatraju kako joj ovakav stil života itekako odgovara.

- Njoj paše takav život i dobra je – samostojeća i dobrodržeća. Tako ćemo reći - našalila se Ljubica.

Tatjana je otkrila kako je nakon razvoda tražila novu ljubav.

- Ali, ne u smislu muža, već u smislu prijatelja s povlasticama - rekla je Tatjana.

Foto: rtl

- Uvijek se netko nađe, ja sam već jako dugo rastavljena - dodala je, no ne želi ništa više od toga otkriti.

Na pitanje ima li sada nekog prijatelja, samo je napomenula kako se radi o množini, a s njima izlazi tamo gdje ih nitko ne vidi.

- Volim mlađe muškarce: dvije, tri, pet, sedam, osam, devet, deset - rekla je Tatjana. Također, otkrila je i kakav je fizički izgled muškarca zanima.

- Visoki, crni... Sad razmišljam – nije stvar samo u izgledu nego kada nekog vidite ili klikne ili ne klikne. Ti možeš svašta zamišljati, ja sam uvijek zamišljala visokog, crnog s brkovima, a moj suprug je bio visoki i plavi – tako da nema tu što mi se sviđa - objasnila je Tatjana te dodala kako je za klik potrebna kemija.