Samoizolacija. Osmi dan. Pozitivna. Oduvijek sam znala da me ta riječ najbolje opisuje, napisala je voditeljica Tatjana Jurić (39) u dužoj objavi na svom Instagram profilu gdje je detaljno opisala simptome s kojima se bori, te je i otkrila od koga ju je dobila.

- Ima u koroni ta jedna noć kad pod temperaturom ležiš u krevetu, Jackica (pas) ti hrče na guzici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš - pa dobro, neću valjda baš noćas, tako sama sa sobom, otegnut’ od kakvog ugruška koji mi neće dati ni da reagiram pokušavajući svojima poslati poruku: zovite hitnu. A ja sam cijepljena dvaput i prilično staložena, potvrdit’ će oni koji me znaju. Pa eto, od ovih skoro 5 tisuća oboljelih ovih dana, i ja sam jedna - napisala je Tatjana pa otkrila kako se zarazila.

- Koronu su mi iz škole donijele nećakinje i iako žive izvan HR, sve to ide u prilog sljedećem - ako je mene relativno ozbiljno sastavilo, a prethodno sam cijepljena, ne želim znati kako bi bilo da je drukčije. Kad dođete u doticaj s virusom, a doći ćete jer to je 'epidemija' po svojoj definiciji, lakše ćete je prebroditi ako u sebi već imate neka antitijela. A ta antitijela, osigurava vam cjepivo. Samo to. Ne trebaš biti stručnjak pa da to shvatiš - napisala je Tatjana.

- Nas dvije i ovaj tjedan odmaramo; odoh čitat’ o uzgoju avokada u Dalmaciji… Čovjek, naime, puno dozna kad ima viška vremena i pristup internetu. Tako sam i ja neki dan pogledala sjajan dokumentarac o industriji avokada i meksičkim kartelima, pa zaključila da bi trebalo na ćaćinoj zemlji u Dalmaciji posadit’ avokado. Kartela nema, klima je pogodna. U dokonosti, svakakvi ti pametni zaključci padaju napamet. Hoće li to biti uzgoj avokada u Dalmaciji ili izbjegavanje cijepljena tijekom svjetski proglašene epidemije, nekima je, čini se, sve-to-isto - nastavila je svoju objavu.

- Nakon ovog iskustva, u dvije sam stvari uvjerena. Dobro je biti cijepljen. Za svaki slučaj. I dobro se držati podalje meksičkih kartela. Za svaki slučaj. A vi kako hoćete - zaključila je voditeljica, a brojni pratitelji uputili su joj poruke podrške u komentarima.