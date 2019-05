Taylor odbila pitanje o djeci: To me se pita samo jer sam žena

Taylor Swift (29) 'poklopila' je novinara koji ju je pitao smatra li da je vrijeme da se primiri i proširi obitelj, s obzirom na to da ove godine puni trideseti rođendan.

Pjevačica, koja je od 2017. u vezi s britanskim glumcem Joeom Alwynom (28) odbila je odgovoriti na pitanje njemačke novinske agencije Deutsche Press - Agentur, a sve je zaključila izjavom kako ju to pitaju samo zato jer je žena.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

- Doista ne mislim da bi muškarca pitali isto pitanje kada napuni 30 godina - izjavila je pjevačica.

- Čula sam kako u tridesetima više nema onoliko stresa, život postaje puno opušteniji. Definitivno ću pokušati ostvariti neke stvari koje mi nisu uspjele u dvadesetima. Očekujem da ću se u nadolazećem razdoblju osjećati bolje u svojoj koži - dodala je Taylor.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Pjevačica je nedavno otkrila kako joj je popularna serija Igra prijestolja pomogla u stvaranju posljednjeg studijskog albuma 'Reputation'.

U međuvremenu, Swift je uz povratnički singl 'ME' najavila novi album.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Pjesmu, koju uz pjevačicu izvodi i Brendon Urie iz sastava Panic! at the Disco, objavljena je prošlog mjeseca. Tada je pop zvijezda zadobila veliku pažnju medija, a njeni obožavatelji s nestrpljenjem su mogli pratiti točan trenutak objavljivanja singla, s obzirom na to da je pjevačica na svom Instagram storyju postavila sat za odbrojavanje.