Taylor Swift dobit će počasni doktorat Sveučilišta New York

Taylor Swift (32) će uskoro svome slavnom životopisu dodati i počasnu diplomu doktora znanosti koju će joj sljedeći mjesec dodijeliti Sveučilište u New Yorku (NYU). Objavivši u ponedjeljak informaciju o dodjeli počasnog doktorata, NYU je Swift opisao kao 'jednu od najuspješnijih i najslavnijih umjetnica svoje generacije'.

Swift je diplomirala na Odjelu za umjetnost NYU, a 18. svibnja će na stadionu Yankeeja održati govor pred diplomiranim studentima triju generacija. U sklopu svečanosti na stadionu Yankeeja uručit će se diplome polaznicima sveučilišta generacije 2020., 2021. i 2022., kojima je zbog pandemije covida odgođena tradicionalna svečanost uručenja diploma.

"Svi koji su diplomirali na ovom sveučilištu 2020., 2021., i 2022. zaslužuju veliku proslavu jer je njihovo studiranje poremećeno zbog pandemije, a oni su se istaknuli odlučnošću i strpljivošću", rekao je Andrew Hamilton, predsjednik NYU.

Dosadašnji dobitnici počasnog doktorata NYU su bivši predsjednik Bill Clinton, aktivist za građanska prava John Lewis, osamnaesterostruka dobitnica Grammyja, Aretha Franklin i glumac Billy Crystal, koji je također diplomirao na Odjelu za umjetnost.

Swift je Grammy dobila jedanaest puta. Institut Clive Davis, dio Tisch School of the Arts Sveučilišta New York, nedavno je za svoje polaznike uveo semestar o Taylor Swift koji se bavi njezinim razvojem kao kreativne glazbenice i poduzetnice. Semestar je trajao od 26. siječnja do 9. ožujka.

"Ovaj tečaj pokušava rekonstruirati i privlačnost i odbojnost prema Taylor Swift kroz pažljivo iščitavanje njezine glazbe i javnog diskursa jer se to odnosi na njezin vlastiti rast kao umjetnice i slavne osobe", stoji u opisu semestra koji već ima dugu listu čekanja polaznika.

