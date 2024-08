Taylor Swift imala koncert na londonskom stadionu, stigao je i posebni gost, a o Beču ni riječi

Svjetska pop senzacija Taylor Swift (34) održala je prvi od pet zakazanih koncerata na stadionu Wembley u Londonu, i to tjedan dana nakon što su otkazani njeni koncerti u glavnom gradu Austrije, Beču. Podsjetimo, zbog terorističke prijetnje organizatori su odlučili otkazati sva tri koncerta koja su planirana u Beču 8., 9. i 10. kolovoza, a njeni obožavatelji okupljali su se tada na bečkim ulicama i pjevali kao jedno velike hitove Taylor Swift.

No, publika u Londonu 'došla je na svoje' pa su tako uživali u brojnim hitovima ove pjevačice. BBC navodi i kako pjevačica provede više od tri sata na pozornici tijekom kojih izvede čak 46 pjesama. Turnejom 'Eras Tour' pjevačica predstavlja svojih 10 'era', odnosno svaka era je jedan studijski album pjevačice.

No, na turneji nema niti jedne pjesme s debitantskog albuma 'Taylor Swift' te za svaki nastup pripremi i dvije posebne pjesme kao 'malo iznenađenje' njenim obožavateljima. Tijekom koncerta na turneji promijeni i čak 16 odjevnih kombinacija.

Među poznatima na londonskom koncertu bio je engleski glumac Idris Elba (51) kojem je 'London Boy' najdraža pjesma ove pjevačice, navodi BBC. Dodaju i kako je razmijenio 'narukvicu prijateljstva' sa studenticom Siennom Lorenz (19).

- Dala sam mu narukvicu London Boy i pukla je čim ju je dotaknuo pa sam mu dala jednu na kojoj piše 'Style' i on se zahvalio - rekla je za BBC.

Kao gost na londonskom koncertu, Taylor se pridružio Ed Sheeran. Zajedno su otpjevali mashup sastavljen od 'Everything Has Changed', 'End Game' i 'Thinking Out Loud'.

- On mi je kao drugi brat - rekla je pjevačica za Eda.

Na koncertu nije spominjala otkazane koncerte u Beču, kao ni tragediju u kojoj je ubijeno troje djece u Southportu. No, BBC navodi kako se Taylor privatno čula s obiteljima stradalih u stravičnom napadu u Southportu.