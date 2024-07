Taylor Swift posudila osobne predmete londonskom muzeju: Fanovi stigli iz cijelog svijeta

Kostimi, glazbeni instrumenti i drugi predmeti koje je posudila američka glazbenica Taylor Swift bit će izloženi na privremenoj ljetnoj izložbi u londonskom muzeju V&A.

Naslovljena "Taylor Swift, Songbook Trail", izložba se sastoji od 13 instalacija koje su raspoređene širom više muzejskih galerija.

Premiere for Taylor Swift: The Eras Tour in Los Angeles | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

"To je putovanje po muzeju", rekla je kustosica Kate Bailey.

"Ono slijedi poglavlja karijere Taylor Swift, a naglašavamo razdoblja i u različitim prostorijama muzeja pokazujemo kostime koje je Taylor nosila."

Bailey i njezin tim dobili su pristup osobnim arhivima Taylor Swift kako bi izabrali predmete za teatralno postavljene instalacije, koje su smještene u pomno odabrane galerije koje su vezane uz trenutke karijere ove 14-orostruke dobitnice Grammyja.

Taylor Swift Songbook Trail exhibition at V&A Museum in London | Foto: Toby Melville/REUTERS

Među predmetima na izložbi su i posebno izrađene kaubojske čizme koje je nosila mlada Swift na početku svoje karijere; vlasulja i brada koje je nosila u glazbenom videu "The Man"; reprodukcije ručno crtanih skica za glazbeni video "Willow" i zlatni mikrofon sa zmijskim detaljem koji je Swift (34) koristila tijekom svoje stadionske turneje "Reputation".

Izložen je i ukulele koji je Swift svirala na svjetskoj turneji "Speak Now" i kačket kapa koju je nosila na naslovnici albuma "Red (Taylor's Version)".

Taylor Swift Songbook Trail exhibition at V&A Museum in London | Foto: Toby Melville/REUTERS

"Bio je to projekt koji se odvijao zaista brzo", rekla je Bailey. "Željela sam biti sigurna da možemo izložiti kostime, no također i glazbene instrumente, predmete koji prenose njezinu cijelu karijeru i kreativnost."

"Ovo je prvi put da smo na ovaj način napravili izložbu. I ovo je prvi put da se ovi predmeti mogu vidjeti u Velikoj Britaniji. Tako da, vrlo je uzbudljivo i besplatno je."

Taylor Swift Songbook Trail exhibition at V&A Museum in London | Foto: Toby Melville/REUTERS

"Taylor Swift, Songbook Trail" prikazuje se kroz cijeli muzej V&A od 27. lipnja do 8. rujna.

Prema muzeju, cijela izložbena staza može se prohodati za 60 do 90 minuta.