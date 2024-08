Taylor Swift se oglasila o otkazanim koncertima u Beču: 'Osjećala sam strah i krivnju...'

Taylor Swift je završila europski dio turneje i po prvi put se oglasila o otkazanim koncertima u Beču zbog prijetnje terorističkog napada.

U postu na Instagramu napisala da ju je to ispunilo novim osjećajem straha te da osjeća ogromnu krivnju jer je toliko puno ljudi planiralo doći na te nastupe.

Swift je napisala kako ju je strašno pogodilo otkazivanje nastupa.

- Ali također sam bila jako zahvalna vlastima jer smo zahvaljujući njima tugovali za koncertima, a ne za životima. Ohrabrili su me ljubav i jedinstvo koje sam vidjela kod obožavatelja - dodala je.

Nastavila je kako je sigurnost obožavatelja bila najvažnija kad je nastavila s turnejom te da je odlučila usmjeriti svu energiju na pomoć u zaštiti svih ljudi koji su dolazili na nastupe u Londonu.

- Moj tim i ja radili smo ruku pod ruku s osobljem stadiona i britanskim vlastima svaki dan u potrazi za tim ciljem i želim im zahvaliti na svemu što su učinili za nas - napisala je.

Objašnjavajući zašto je odlučila čekati do sada s komentarom o otkazivanju bečkih koncerata koji su se trebali održati između 8. i 10. kolovoza, kazala je: "Da budem vrlo jasna: neću o nečemu javno govoriti ako mislim da bi to moglo isprovocirati one koji bi htjeli naštetiti obožavateljima koji dolaze na moje nastupe.

"U slučajevima kao što je ovaj, 'šutnja' je zapravo pokazivanje suzdržanosti i čekanje da se izrazite u trenutku kada je to ispravno. Moj prioritet je bio sigurno završiti našu europsku turneju i s velikim olakšanjem mogu reći da smo to i uspjeli ."