Taylor Swift u još jednoj pjesmi otkrila tajnu: Je li otpjevala ime četvrtog djeteta Blake i Ryana?

Pjevačica Taylor Swift (32) nedavno je izbacila svoj deseti studijski album 'Midnights' s ukupno 13 pjesama. Kako je album već neko vrijeme vani, obožavatelji svakim slušanjem pjesama otkrivaju moguća skrivena značenja.

Prvo je bila riječ o pjesmi 'Vigilante Shit' u kojoj je navodno pričala o razvodu Kim Kardashian i Kanyea Westa te o tajnom prijateljstvu s reality zvijezdom. Sad je glavna tema razgovora njezina pjesma 'You're On Your Own, Kid'.

U njoj je Swift, kako tvrde fanovi, otkrila ime koje glumački par Blake Lively i Ryan Reynolds planiraju dati svojem djetetu.

Foto: ANDREW KELLY

Tijekom pjesme je spomenula ime Daisy May što je navelo obožavatelje na razmišljanje da je upravo to ime djeteta Blake i Ryana. Ovo ne bi bilo prvi put da Taylor Swift putem svojih pjesama otkrije ime njihovog djeteta. 2020. godine je tajno objavila da će se treće dijete supružnika zvati Betty. Uz Betty je u pjesmi spomenula i Inez i Jamesa, također dvoje djece Lively i Reynoldsa.

Foto: ©John Marshall/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prisjetimo se, Blake i Ryan su objavili da čekaju dijete ranije ove godine. Par ima troje djece, Betty (2), Jamesa (7) i Inez (5).

