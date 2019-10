Slavica i Petković su prekinuli: 'On je od sad slobodan dečko...'

Iako je do još do prije dva tjedna Tea Slavica (20) nogometaša Brunu Petkovića (25) redovito bodrila s tribina, izgleda kako joj to više neće biti običaj.

Foto: Instagram;

Bruno je nova zvijezda hrvatske nogometne reprezentacije, a prva pratilja Miss Universe pratila ga je i u druge države. To više neće raditi, Naime, kako Večernji list saznaje Tea i Bruno više nisu zajedno, a to smo i doznali od njihovih bliskih prijatelja.

- Bruno Petković od sada slobodan dečko - otvoreno je priznala Tea. Na naš poziv kratko je rekla da ne želi ništa više komentirati. No dodatni 'dokaz' da nogometaš ne ljubi manekenku je to što je Tea, koja na svom Instagram profilu ima oko sedam tisuća pratitelja, sve fotografije s Brunom pobrisala, a ni nogometaš na svome profilu nema zajedničke fotografije.

Foto: Instagram

No sačuvanim pričama koje se mogu vidjeti na njezinom profilu još uvijek se mogu naći zajedničke fotografije sada već bivšeg para koji je ne žele komentirati zašto njihova veza nije uspjela.

Bruno je jedan od najperspektivnijih igrača Dinama, dok Tea studira na Rochester Institute of Technology u Zagrebu. Svoju vezu par nije skrivaju od javnosti no Petković o privatnom, a pogotovo ljubavnom životu nikad nije voli previše govoriti u medijima. Otkrio je kako je to kod njih išlo.

Foto: Privatni album

- Mislim da bi svaki pravi muškarac trebao osvajati svoju ženu, a ne obrnuto. Nije ona mene osvojila nego ja nju - rekao je za časopis Story mladi nogometaš i istaknuo da mu je Tea najveća potpora, uz njegovu obitelj.

- Prije utakmice moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - rekla nam je prije nekoliko mjeseci. Osim studiranja, Tea je nedavno prihvatila ulogu u filmu poznatog indijskog glazbenika i glumca Prabhasa.

Foto: Instagram

- Još jedno prekrasno iskustvo, ali i dalje studiranje zauzima prvu smjernicu u mom životu. Plan za budućnost mi je završiti fakultet, a ostale stvari kao i moji hobiji uvijek će biti tu dok ne narušavaju moje studiranje - govori Tea.

