Tek što je pokazala novu kuću, Valentina Tijan se žali: 'Crkva nam zvoni, to su mi prešutjeli'

Valentina je već prije najavila kako ima plan preurediti kuću u kojoj živi s Vatroslavom. Uskoro im stiže drugo dijete pa želi da bebi bude što ugodnije. Preuređenjem se pohvalila na Instagramu

<p><strong>Valentina</strong> (26) i <strong>Vatroslav Tijan</strong> (41) upoznali su se 2018. u devetoj sezoni showa 'Ljubav je na selu'. Zaljubili su se i vjenčali. Krajem srpnja su proslavili prvu godišnjicu braka. Imaju djevojčicu <strong>Viktoriju</strong> (1), a uskoro će dobiti drugo dijete. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pokradeni Valentina i Vatroslav</strong></p><p>Zajedno žive u mjestu nedaleko od Zadra, a Valentina slobodno vrijeme koje ima troši na uređivanje njihove nove kuće. S obzirom da im uskoro stiže prinova, preuredila je prostorije kako bi imali što više mjesta. Kuća im je uređena u modernom tonu, a preuređenjem se Valentina pohvalila na Instagramu.</p><p>U dnevnom boravku njezinim se pratiteljima najviše svidio kameni zid. U komentarima ispod fotografije Tijan je otkrila kako je stavila njihovu komodu i televiziju te kako im je sada puno ljepše i ugodnije. </p><p>Uz komode i televizor stavila je maleni stolić i mekani tepih.</p><p>S obzirom da joj se 'novi' dnevni boravak jako svidio, sa svojom obitelji počastila se s pizzom koju su jeli upravo u ugodnom ambijentu dnevnog boravka.</p><p>- Prva večera u novoj kući - napisala je Valentina.</p><p>No mjesto za svakodnevni ručak i večeru ipak nije u dnevnom boravku. Zbog toga je Valentina sredila i kuhinju. Kao i u dnevnom, na zidu je kamen te je iskombinirala bijeli namještaj. Naravno, nije izostavila niti cvijeće. Inače su joj među glavnim dekorativnim predmetima buketi i pampas trava. </p><p>Pohvalila se Tijan i sa spavaćom sobom. Napisala je kako ima novu posteljinu, a jedan kutak sobe ostavila je prazan. Tamo će biti mjesto za bebu, koje će još dodatno urediti.</p><p>Uz to, ispred ulaza su stavili popularni personalizirani tepih sa svojim prezimenom.</p><p>No, nije sve tako sjajno kako je Valentina prikazala. Iako je oduševljena uređenjem svojeg doma, ipak joj jedna sitnica smeta. Oglasila se na Instagramu i napisala kako je živcira zvono crkve.</p><p>- Šećer na kraju. Taman kad uspijem zaspati, eto zvona od crkve. Zvone na sav glas, čuju se do Ražanca. Što mi nitko nije rekao da je crkva pokraj kuće i da će me buditi u jutro u šest sati? Od sad ću pri traženju stanu najprije pitati je li ima crkve u blizini. </p><p>Iako je uredila sve po svojem guštu, crkvena zvona ne može izbjeći niti maknuti. Inače, osim što pokazuje kako uređuje kuću, Valentina često objavljuje i fotografije hrane. Nerijetko pravi slastice poput krafni, kolača, torti, ali i domaće pizze.</p><p>Vatroslav u Ražancu ima nekoliko apartmana, nedaleko od plaže, koje iznajmljuje turistima. </p>