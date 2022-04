Tena napala kolege iz tima u Survivoru: 'Da, gladni smo, ali prestanite kukati i borite se!'

Nedostatak hrane, sna i energije samo su neki od razdražljivih faktora s kojima se kandidati 'Survivora' svakodnevno susreću, a kada se tome pribroji i poraz u izazovu koji im je mogao osigurati ukusan obrok, tenzije naglo rastu. U to će se na vlastitoj koži uvjeriti članovi plavog tima koji su nakon uspješnog prošlog tjedna doživjeli poraz zbog kojeg su se u kamp vratili gladni i pomalo obeshrabreni nakon što su vidjeli kako namirnice odlaze u ruke suprotnog tima.

Iako se u prethodnim tjednima već nekoliko puta pokrenula tema o jadanju kandidata zbog teških uvjeta, svoj vrhunac dosegnut će u kampu plavog tima gdje će se voditi žustra rasprava oko toga da se pojedinci previše žale da im boravak na otoku teško pada.

Žaljenje pojedinaca posebno će iz takta izbaciti Tenu koja je svoje suigrače već upozoravala na to da su trebali biti spremni na uvjete u koje su došli i da sada nema mjesta kukanju.

- Od samog početka otkad smo ovdje sam primijetila da stalno netko ima komentare i stalno traže probleme, stalno nešto nije dobro… U početku sam to sve prihvaćala na jedno uho unutra na drugo van, pokušavala sam im nekako objasniti da smo znali gdje smo došli i da nećemo imati nekakve normalne uvjete, ali nekako je to na kraju počelo na mene utjecati i tu me već počelo smetati jer sam osjetila da se ta neka energija skuplja u našem plemenu i, koliko god to oni ne žele priznati, možda negativno utječe na našim igrama - reći će Tena koja je u naletu ljutnje podigla glas na članove svog tima.

- Istina je da se zadnjih tjedan dana manje žale, ali svejedno to nekako izvire na površinu. Izgubili smo, gladni smo, nekako nas je to sve potreslo, ali nakon toga opet nekakvo žaljenje i tu sam nekako pukla. Ja sam to njima rekla i na početku mirnim tonom, samo sad više nisam znala ni kako da im kažem - zaključit će Tena koja smatra da je pozitivna energija u timu jedan od presudnih faktora za uspjeh u izazovima.

Od svih članova tima, Tena će primijetiti da se najviše žali Tomislav, a njezine će riječi uspjeti poremetiti čak i njegov flegmatičan stav zbog čega će među njima nastati sukob. Dok će neki članovi stati na Teninu stanu, jedan od onih koji se s njom neće u potpunosti složiti bit će Kristian.

- Ona je rekla da ona ne kuka i da joj je uopće apsurdno da ljudi kukaju, a nije svjesna da je ona tu najmlađa. Mislim da ima 22 godine, mislim da nije baš toliko prošla, za razliku od većine nas. Pametna je, to se vidi na njoj da je proaktivna, dosta toga razumije za svoje godine i čak bih rekao da je u nekim segmentima puno otvorenija i načitanija od nas. Ali s druge strane, jako je nepopustljiva - zaključit će Kristian.

Srećom, kandidati će već nakon večerašnjeg izazova imati prilike utažiti glad, ali samo ako pokažu veću spretnost, složnost i izdržljivost od crvenog tima. Nagrada će ovoga puta biti slasnija nego bilo koja dosad, a na meniju će se naći karipski fast food za koji se uistinu vrijedi natjecati. Koji će tim osvojiti ono o čemu svi kandidati već danima sanjaju doznat će se večeras u 22.15 na Novoj TV!

