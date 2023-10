Tenisačica Iva Majoli objavila sliku s pokojnim Perryjem: Počivaj u miru, moj prijatelju

Smrt glumca Matthewa Perryja pogodila je Hollywood, a brojne zvijezde oprostile su se od slavnog glumca dirljivim porukama.

Od glumca se oprostila i hrvatska tenisačica Iva Majoli. Na društvenim mrežama objavila je fotku s Matthewom.

- Počivaj u miru, prijatelju - kratko je napisala.

Foto: Instagram

Od glumca se oprostila i bišva manekenka Tatjana Dragović koja je bila na naslovnici Cosmopolitana. Radi se o drugoj epizodi treće sezone, pod nazivom 'The One When No One's ready'.

Tatjana je upravo tu fotku podijelila na društvenim mrežama te se oprostila od glumca. Objavila je samo emotikon 'polomljenog srca'.