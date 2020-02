Teniski teren, privatni liječnik: Školu za sina plaća 37.000 kn

Kao i svaka majka, i srpska turbo folk pjevačica Dara Bubamara (43) ponosna je na svog jedinca, sina Kostu. S bivšim suprugom svom sinu nastoji sve osigurati u financijskom smislu zbog čega mu ne dopušta da ide u javnu školu. Dara je već jednom razljutila javnost kad je rekla da njezin sin 'ne ide u seljačke škole već u privatnu školu, gdje su djeca uspješnih roditelja, političara i sportaša'.

Foto: Instagram

Tako Dara, kako piše Kurir, za jednu od najprestižnijih privatnih osnovnih škola u Novom Sadu 'pljune' 5000 eura, odnosno 37 tisuća kuna, koliko dođe jedna nastavna godina. A što je uključenu u tu cijenu?

Škola ima teniski, košarkaši i nogometni teren, dvoranu za tjelesne aktivnosti, učionice s najmodernijom opremom i privatnog liječnika koji je na raspolaganju dokle god je dijete u školi.

Foto: Instagram

Sama nastava traje od 8 do 16 sati, no s obzirom na to da je riječ o privatnoj školi, učitelji nakon nastave mogu podučavati učenike.

Naravno, u cijenu treba uključiti i obroke, odnosno doručak, voćnu užinu, ručak i slatku užinu. Postoji i mogućnost prijevoza u mini kombijima na relaciji od kuće do škole te nazad.

- Igra nogomet, ide na judo, od jutra do navečer je u školi, govori tri jezika i svira klavir. Zar to nije dovoljan poklon majci da dijete s deset godina sve to već zna? - ponosno je izjavila pjevačica jednom prilikom.

POGLEDAJTE VIDEO: