Tereza Kesovija danas slavi 84. rođendan: Uz njene pjesme svi odrastaju, a život je nije mazio

Jedna od najvećih diva hrvatske glazbene scene danas slavi 84. rođendan. Terezu Kesoviju glazba je privlačila od malih nogu. Kao dijete bila je član zbora dubrovačke katedrale. Upisala je glazbenu školu, a uz to i stručnu iz koje se ubrzo ispisala. Studirala je glazbu na Glazbenoj akademiji u Zagrebu gdje je svirala i u Simfonijskom orkestru Radio Zagreba. Karijeru je započela nakon diplome na Odsjeku za flautu.

Tijekom duge karijere nastupala je na domaćim festivalima u Splitu, Opatiji, Zagrebu, Sarajevu, Beogradu.... Izvodila je pjesme brojnih autora, a gostovala je i na festivalima u Bratislavi, Rio de Janeiru, Meksiku, Sopotu, Antaliji te u Bernu.

Pjevala je na Euroviziji dva puta. Godine 1966. predstavljala je Kneževinu Monako, a 1972. nastupila je kao predstavnica Jugoslavije s pjesmom 'Muzika i ti'. U Francuskoj je izgradila karijeru 60-ih i 70-ih gdje se proslavila 'Larinom pjesmom' iz filma 'Doktor Živago'. Godine 1988. imala je solistički koncert u pariškoj Olympiji.

Kesoviji su za rad uručene brojne prestižne nagrade. Nastupala je i na UNICEF-ovim koncertima na kojima je upoznala zvijezde poput Charlieja Chaplina, Richarda Burtona i Petera Ustinova. Godine 2009. dobila je dvije nagrade za životno djelo - Porin i nagradu Grada Dubrovnika.

Tijekom svoje karijere Tereza je snimila više od 30 ploča, preko 70 singlica te brojne CD-e. Osim na hrvatskom, pjevala je i na devet drugih jezika : slovenskom, talijanskom, francuskom, ruskom, engleskom, njemačkom, španjolskom, srpskom i portugalskom.

A privatni život ove glazbene dive bio je buran. Prvog supruga Miru Ungara (83) upoznala je za vrijeme studija na Akademiji, a s njim je dobila i sina Alana. No, njihov brak nije potrajao. Drugi suprug bio joj je hrvatski vaterpolist Ronald Lopatny od kojega se razvela nakon što je on, navodno, u svađi uvrijedio njezinu pokojnu majku što je dovelo i do fizičkog obračuna.

Kad je imala 36 godina brat Pero poginuo joj je u prometnoj nesreći, a nedugo nakon toga preminula joj je mama. Tereza je kasnije otišla u Francusku, a k sebi je pozvala sina i tetku. Preboljela je i rak bubrega, nekoliko operacija glasnica, urosepsu te nekoliko operacija na ušima.

U svojoj autobiografiji 'To sam ja' koja je objavljena prije osam godina, navodi kako joj je najsretnije razdoblje u životu bilo djetinjstvo u Dalmaciji gdje je živjela s bratom Perom, ocem Antunom i pomajkom Jelom koju je cijelog života zvala majkom. Majka joj je umrla kad je imala samo mjesec dana, a otac se nakon toga oženio Jelom koja je bila udovica i nije mogla imati djece. Kasnije se prema njezinoj autobiografiji snimio i istoimeni dokumentarni film.

- Ovo mi je bio najljepši dar. Film u meni budi nostalgiju za ljepšim vremenima - rekla je Kesovija.

