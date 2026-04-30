Tereza Kesovija, Dolly Parton, Alka Vuica: Ove transformacije su u novoj epizodi TLZP-a

Ove nedjelje na rasporedu je deveta epizoda hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato' koja donosi novu rundu izazovnih i nepredvidivih transformacija. Kandidati otkrivaju kako teku pripreme za novu emisiju, a tko će zasjati na pozornici i odnijeti pobjedu doznat ćemo u novom nastavku ovog glazbeno-scenskog spektakla!

Lovro Juraga ovoga puta ulazi u lik Senidah, jedne od najupečatljivijih regionalnih zvijezda današnjice.

- Transformirat ću se u gospođicu Senidah koja ima dosta težak karakter. Nama muškarcima je ona dosta bliska jer ima tu mušku energiju, nije klasična i baš zbog toga je izazovna. Bit će definitivno energičan nastup i jako zanimljiv u svakom smislu. Pripreme teku zbilja dobro i veselim se vidjeti kako će sve ispasti na kraju - otkriva Lovro.

Potpunu eksploziju energije na pozornicu donosi Laura Sučec koja ovaj put uranja u svijet grupe Prodigy.

- Ja stalno dobivam energetske nastupe, od Baby Lasagne do Indire, a ovaj će biti šlag na torti. Ušla sam skroz u mood Prodigyja i to mi baš paše. Preferiram takve divljačke nastupe jer se tu čovjek stvarno može opustiti i zabaviti. Naravno da mi kao pjevači volimo pokazati glas, ali ovo je nešto što inače nikad ne bismo radili i baš zato je posebno zabavno - priznaje Laura.

Foto: Luka Dubroja

Nora Ćurković okreće se country klasici i donosi duh jedne jedine - Dolly Parton.

- Meni je Dolly odlična, ona je stvarno jedna country ikona. Jako mi se sviđa njezin glas i ta specifična boja glasa i stvarno mislim da ću je možda najbolje skinuti od svih transformacija koje sam dobila do sad, barem vokalno. Mislim da ću uspjeti uhvatiti i njezin vibrato koji bi mogao dobro leći mom, ali nadam se da neću otići previše u karikaturu. Potrudit ću se ispoštovati tu transformaciju i nadam se da će ispasti dostojanstveno - kaže Nora.

Foto: Luka Dubroja

Nakon treće pobjede i transformacije u Mariah Carey, pred Svena Pocrnića stiže još jedan zahtjevan zadatak - interpretacija dive Tereze Kesovije.

- Dobio sam divu hrvatske glazbe. Sama njezina pojava nosi jednu odvažnost, profinjenost i specifičnu razinu ženstvenosti koju je muškarcu jako teško utjeloviti i prikazati vjerodostojno. Najveći izazov su mi zapravo te suptilne dijalektalne nijanse na koje gospođa Tereza jako pazi kada se predstavlja u javnosti, ali joj svako toliko pobjegne konavoski govor iz njezinih rodnih Konavala. To mi je izuzetno zanimljivo i pokušat ću to prenijeti i pjevački i interpretativno - otkriva Sven.

Foto: Luka Dubroja

Dora Trogrlić donosi potpuni zaokret i preuzima energiju Miley Cyrus.

- Nikad nisam htjela biti Miley jer nisam mislila da bi mi to sjelo, ali zapravo smo nas dvije dosta slične. Pratim ju odmalena, odrasla sam uz Hannah Montanu i sad ju jedva čekam utjeloviti. Miley je genijalna i ova pjesma je prava feministička himna i jedva čekam stati samouvjereno na pozornicu i otpjevati to kako treba - poručuje Dora.

Foto: Luka Dubroja

Dok će se pravi Luka Nižetić i Alka Vuica u petak pojaviti u specijalnom humanitarnom izdanju hit emisije 'Tko to tamo pjeva', u nedjelju će u TLZP-u u njihove uloge ući dva Davida!

- Za Luku pripreme teku tako da sam svaki dan u nekoj njegovoj ‘južina’ energiji. Malo mi je problem bio njegov glas jer sam ga morao stvarno uhvatiti i živjeti kao on, ali mislim da na trenutke čak i zvučim kao on i to mi je već veliki uspjeh. Veselim se nastupu i mislim da će biti jako zabavno - kaže David Amaro koji ulazi u lik Luke Nižetića, a zabavnu transformaciju priprema David Balint koji se ovaj put igra s prepoznatljivim stilom Alke Vuice.

- Postajem Alka i morao sam dosta vježbati glas da dobijem tu boju, a emociju ću dati kroz pokret i interpretaciju. Plesat ćemo puno, bit će jako veselo. Pripreme su bile super, zezali smo se, ali i ozbiljno radili i jedva čekam stati na pozornicu - otkriva Balint.

Foto: Luka Dubroja

Snažnu i emotivnu izvedbu donijet će Iva Ajduković kojoj je gljiva dodijelila Barbaru Pravi!

- Barbara Pravi mi pravi dosta problema jer je Francuskinja i teško mi je bilo ući u taj francuski mood. Sve se nekako skupilo, imam osjećaj da sam bačena u vatru i sad moram izgorjeti do kraja. Emociju nemam problem donijeti i to mi je najjača strana, tako da ću dati svoj maksimum da to bude kako treba - iskreno priznaje Iva.

Deveta epizoda donosi niz raznolikih transformacija i večer u kojoj će odlučivati nijanse. Tko će se najbolje snaći na pozornici i odnijeti pobjedu, ne propustite doznati ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV!