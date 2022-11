Tereza Kesovija nakon izlaska iz bolnice: Super sam sada! Nisam htjela napraviti cirkus od bolesti

Čovjek se mora pomiriti s tim da se s nekim stvarima u životu treba boriti. Sada se osjećam odlično Jako puno hodam jer bi mi u suprotnom mišići atrofirali. Najviše šetam oko sjemeništa, napravim kilometar u krug, poručila je Tereza Kesovija (84) za Story.

Glazbena diva uspješno se oporavlja nakon što je zbog jake upale potkožnog tkiva na desnoj nozi završila u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

- Ja sam jako sretan čovjek, obolijevala sam više puta te posjećivala bolnice. No, zahvaljujući mom optimizmu, svaki put je sve prošlo dobro. Ako se čovjek preda, to loše djeluje na cijeli organizam i tijek samog oporavka - otkrila je Kesovija pa nadodala kako od svoje bolesti nije željela napraviti 'cirkus' jer to njezinoj karijeri nije potrebno.

- Možda me je vidio neki naivni brbljavac ili pacijent dok sam prolazila bolničkim hodnicima pa je šapnuo nekome te se glas proširio. Nisam htjela napraviti cirkus, vjerujte mi na riječ. Ne treba mi to kao poticaj popularnosti - zaključila je.

Prisjetimo se, pjevačica će 9. studenog u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani 'Vatroslav Lisinski' primiti nagradu 'Nova ploča' Hrvatske diskografske udruge. Osim nje, dobitnici su glazbenici Stjepan Jimmy Stanić (93) i Drago Diklić (84) te Croatia Records.

