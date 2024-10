Tereza Kesovija svoj rođendan provodi u bolnici: 'Pala sam...'

Pjevačica Tereza Kesovija danas je napunila 86 godina, no rođendan neće uspjeti proslaviti jer se nalazi u bolnici. Za Net.hr je rekla da o slavlju ni ne razmišlja.

- Ja sam u bolnici. Žao mi je, nisam vam u stanju objašnjavati što mi se dogodilo. Pala sam, jako sam se udarila - ispričala je.

Zagreb: Koncert Tereze Kesovije u Tvornici Kulture | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL/ilustracija

Kesovija je i ranije imala zdravstvenih problema. Prošle godine u kolovozu je također završila u bolnici nakon što je imala infarkt. Tada nam je ispričala kako je Hitna dva puta došla po nju tih dana.

- Ne volim bolnice, nadala sam se da ću je izbjeći ovog puta. No, nada je bila uzaludna jer mi se nakon toga ponovno zacrnilo pred očima, počela me hvatati nesvjestica, oblio me hladni znoj - ispričala nam je tada.

Brzo se nakon toga vratila pjevanju te je mjesec dana nakon infarkta već nastupila.

Retrospektivna večer Nenada Vilovića u sklopu Splitskog festivala | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedna od najvećih glazbenih diva hrvatske glazbene scene je tijekom svoje karijere snimila više od 30 ploča, preko 70 singlica te brojne CD-e.