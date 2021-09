Ma strašno! Grozna vijest, baš sam tužna. Belmondo je bio prekrasan čovjek, rekla je na početku Tereza Kesovija (82).

POGLEDAJTE VIDEO:

Naša glazbena diva poznavala je Jean-Paula Belmonda, koji je preminuo u ponedjeljak u 89. godini. Tereza je gradila karijeru u Parizu, a mladi Francuz bio je tek na putu koji će ga poslije odvesti u glumačku legendu.

- Bio je jedan restoran u Parizu u koji je često dolazio na ručak. Jednom prilikom bila sam i ja sa sinom Alanom, on je tad imao osam ili devet godina. Prepoznao je Belmonda, ustao je od našeg stola i prišao mu - prisjetila se sa smiješkom Tereza i nastavila:

- Pitao ga je ako je on zaista Belmondo. On je odgovorio i pitao ga kako se zove. Rekao mu je da je on Alan i odmah ga pitao je li ikad bio u Hrvatskoj, u Dubrovniku. Belmondu je to bilo zabavno, nasmijao se i rekao da nije nikad posjetio našu zemlju. Alan mu je tad rekao da obavezno mora posjetiti Dubrovnik, na što mu je Jean zahvalio na informaciji i rekao da će jednog dana doći. Onda su se pozdravili...

Nije to bio jedini susret naše dive i glumca. Susretali su se često, kretali se na istim mjestima, a Tereza ističe što je se najviše dojmilo kod Belmonda.

- Bio je krasan i skroman, a te odlike imaju svi veliki ljudi. Oduvijek govorim da samo mediokriteti misle kako su oni jedini. Belmondo nije bio takav. Ostat će upamćen po svojim sjajnim ulogama i velikoj ljudskosti - rekla nam je Tereza.

Pjevačica sve zna i o njegovim počecima. Vjerojatno mu je i to pomoglo u glumačkoj karijeri.

- Gledajte, on je u mladosti jako volio boks i puno je boksao. To je ostavilo posljedica i na njegov nos, on je takav zbog tih udaraca. Ali meni je Belmondo u toj svojoj ružnoći bio najzgodniji glumac - slikovito je opisala Tereza.

Jean-Paul Belmondo bio je zvijezda francuskog novog vala, a proslavio se ulogom u filmu “Do posljednjeg daha“ Jean-Luca Godarda iz 1959. Cijela Francuska ga oplakuje.

- Potpuno sam shrvan, uništen. On je dio mojeg života, zajedno smo debitirali prije 60 godina - rekao je vidno potreseni Alain Delon za televiziju CNews.