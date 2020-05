Teroristički napad na koncertu Ariane: Svaki dan mislim na to

Prošlo je točno tri godine od terorističkog napada u Manchester Areni tijekom koncerta američke pjevačica Ariane Grande (26). Libanonski napadač samoubojica Salman Ramadan Abedi raznio se na izlazu iz Arene nakon što je završio koncert. Preminuo je on i još 22 ljudi, a ranjeno je njih 119. Ariana je zbog tog događaja, kako je sama rekla, dobila PTSP.

Foto: Kim Pilling/Press Association/PIXSELL

- Želim odvojiti trenutak kako bi se poslala ljubav svima koji su tužni i utučeni zbog obljetnice koja nam dolazi. Ne prođe dan da ova tragedija ne utječe na mene i sve nas. Mislit ću na sve poginule cijeli tjedan i vikend - napisala je Ariana te rekla da će se pomoliti za sve preminule.

Foto: Ben Birchall/PA Images/PIXSELL

Napad je se dogodio u 22.30 sati navečer na svjetskoj turneji pjevačice pod nazivom 'Dangerous Woman Tour'. Na koncertu je bilo više od 14.000 posjetitelja.

Policija je istaknula kako se tada dogodio najsmrtonosniji napad u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon bombaških napada koji su se dogodili u Londonu 2005. godine.

Foto: PA/Press Association/PIXSELL

Napadač je četiri sata prije početka koncerta na Twitteru objavio kako će izvesti napad te rekao kako je to osveta za sve napade na djecu u Mosulu i Raki. No, na to nitko nije reagirao.