Teška životna priča zvijezde iz 'Beverly Hillsa': Ponovo ima rak dojke, sve izgubila u požaru...

Američku glumicu i zvijezdu serije 'Beverly Hills' Shannen Dohetry (52) obožavala je cijela bivša Jugoslavija, a njezina životna priča nije bila nimalo laka.

U prosincu 1993. godine, prvi put se gola slikala za 'Playboy' te se poslije još dva puta pojavila u ovom časopisu za muškarce. Početkom iste godine, objavila je da se udaje za nasljednika imperice 'MaxFactor', ali je on ubrzo prekinuo zaruke tvrdeći da ga je Shannen tukla, iako je njezin otac to demantirao i rekao da je upravo on bio nasilnik, a ne njegova kći. Iste godine, udala se i za Ashleya Hamiltona pa se razvela svega nekoliko mjeseci kasnije.

Shannen se udavala još dva puta, 2002. za profesionalnog igrača pokera Ricka Salomona i 2011. za fotografa Kurta Iswarienka.

Krajem devedesetih, dobila je ulogu u seriji 'Charmed', ali taj projekt obilježili su njezini problemi s kolegicama. Napustila je seriju poslije tri sezone, baš kao i 'Beverly Hills', a sve zbog neslaganja s glumicom Alyssom Milano.

Također, Dohetry je jedna od poznatih lica koje su izgubile domove u stravičnom požaru 2018. u Kaliforniji. Godine 1999. otkrila je da boluje od Kronove bolesti, a i 2015. saznala je da ima rak dojke.

Nakon godinu dana joj je odstranjena dojka te je 2017. objavila da joj se rak povukao, ali je isto tako 2020. rekla da se bolest vratila te da je u četvrtom stadiju.

- Rak je postao dio mog života. Imam odgovornost da širim svijest o njemu i da educiram ljude. Da im objasnim da i netko sa karcinomom četvrtog stadija može biti živ i aktivan. Moj muž kaže da nikada ne bi rekao da imam rak, nikada se ne žalim - rekla je.

