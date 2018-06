Teški dani zvijezde Moderne obitelji: Završila je u bolnici

Zvijezda serije Moderna obitelj, Sarah Hyland (27) je uslijed izmorenosti i stresa završila u bolnici. Slavnoj glumici je pozlilo na snimanju pa su morali intervenirati liječnici. Sarah ima problema s bubrezima i u nedavnom intervjuu je izjavila da je teško bolesna.

Foto: Reuters/Pixsell

Fanove je zabrinula kad je postavila selfie na društvenoj mreži na kojem izgleda otečeno i bolesno.

Foto: Instagram

Povodom 'nacionalnog dana selfija' Sarah je objavila zabrinjavajuću fotografiju uz poruku: "Ponekad je selfie više od dobrog kuta i toga da se osjećate slatko. Ovaj sam put za "nationalselfieday" odlučila podijeliti svoju istinu. Koliko god da je bolna."

- Ovo je moje lice koje je 'odvučeno' od posla suprotno mojoj volji. Međutim, drago mi je da je - napisala je Sarah i dodala kako bi zdravlje uvijek trebalo biti na prvom mjestu. Glumici su liječnici još kao maloj otkrili displaziju bubrega i prije 6 godina jedino ju je mogla spasiti transplantacija, a otac joj je tada darovao svoj bubreg.

Sarah se proslavila ulogom vrckave Haley Dunphy u seriji Moderna obitelj. Mlada zvijezda se nedavno obožavateljima požalila kako ima neugodna iskustva s liječnicima.

- Pitanje za vas koji ste kronično bolesni: Jeste li imali iskustvo da vas liječnici ne slušaju? Ako jeste, kako ste se suzdržali da im ne otrgnete glavu vlastitim rukama - napisala je Hyland na Twitteru.

