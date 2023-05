Teško djetinjstvo finalistice Plesa: 'Danima nisam znala što mi je s roditeljima, jesu li živi...'

Glumica i finalistica ovogodišnjeg showa 'Plesa sa zvijezdama' Daria Lorenci Flatz (47) svoju je karijeru započela tako što je glumila 'po doma', sa samo četiri godine, a to nam je jednom prilikom i ispričala.

- Tad sam već počela govoriti da ću postati glumica, ali tad je pola mojih vršnjakinja pričalo isto. Na kraju je ispalo da sam bila u pravu. Gluma je obilježila moj život i uživam u solu koji radim - rekla je svojedobno.

Daria je rođena u Sarajevu. Djetinjstvo joj je bilo sretno i bezbrižno dok nije počeo rat. Tad je, 1992. godine, s bakom, djedom i bratićem došla u Zagreb.

- Nije nam bilo lako jer ponekad danima nismo znali što nam je s roditeljima, jesu li uopće živi. Nema obitelji koja u Sarajevu nije imala neku žrtvu, to ne postoji. Sve nas je taj rat jako oštetio - pričala je Daria.

U Zagrebu se kao klinka bavila plesom. Zapravo nikad nije glumila dok nije upisala Akademiju.

- Znala sam da će moj posao biti vezan uz izvedbenu umjetnost. Vrlo malo sam se bavila lutkarstvom, a bila sam i sramežljiva, i to je kumovalo svemu. Kad sam napokon upisala Akademiju, sve je bilo lakše - rekla je.

Dok nije uspjela radila je razne poslove po Zagrebu. Konobarila je u kafiću u Dubravi, a kasnije je počela čistiti.

- Konobarila sam samo 2-3 mjeseca, ne dulje. Onda sam čistila kafiće i neke firme, to je bilo teško jer je bilo od pet ujutro, prije otvaranja. No žalili su se, pa sam ubrzo odustala i od toga. Onda me, nasreću, spasila Akademija - otkrila nam je Darija.