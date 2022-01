Iako je tek prešla 30., pozamašan je opus iza Cansu Dere. Naši su je gledatelji upoznali u seriji "Sila", nakon čega je igrala u hit seriji "Ezel", a uslijedila je i uloga u spektaklu "Suljeman veličanstveni". Lijepa Cansu Bila je Miss Turske 2000., no turska vlada joj je zabranila odlazak na finalni izbor, jer se održavao na Cipru u grčkom dijelu Nikozije. Kao model, nosila je revije najpoznatijih turskih modnih dizajnera, a onda se pokazala i kao uspješna glumica. Nakon mnogobrojnih uloga kojima je osvojila i naše gledatelje, od ponedjeljka je na Novoj TV gledamo kao Ajšu u novoj seriji "Nevjera".

Serija je adaptacija BBC-jeve produkcije "Dr. Foster". Što ste pomislili kad su vam ponudili taj projekt? Jeste li gledali originalnu seriju?

Gledanje nečeg šio će se tek adaptirati ili njegove adaptacije iz drugih zemalja, kao što je naša, na samom početku, katkad u meni može probuditi negativne emocije. Naposljetku, adaptacija je odraz uvjeta u zemlji i društvu u kojem se emitira, njihove percepcije i stila života, ustaljenih kulturnih navika. Zbog toga sam odabrala prvo pročitati scenarij. Nisam htjela imati pozitivne ili negativne osjećaje, nikakvo mišljenje. Tek kad sam pročitala scenarij, pogledala sam originalnu seriju. Scenarij mi se prilično svidio. Kemal Hamamcıoģlu i Dilara Pamuk obavili su sjajan posao. U njemu se govori o prijevari i stvarnim osjećajima vezanima uz nju. Posebno je dojmljivo i to što se o nevjeri ne govori samo u okviru muško-ženskih odnosa, nego se oslanja i na osjećaj povjerenja koji je vrlo temeljna potreba prirođena ljudima.

Gledatelji Asju vide kao jaku ženu. Kako biste je vi opisali? Kako ste se pripremali za ulogu?

U rukama sam imala lik nahranjen iskustvima koja su doživjele mnoge žene, dobro razrađen i dobro sagrađen. Kad prostor od povjerenja jednog čovjeka u trenu bude sravnjen sa zemljom, to ga može nagnati da radi stvari za koje je mislio da nikada ne bi učinio, da podivlja. Puno toga na što žene koje su doživjele slične priče pomišljaju, o čemu maštaju, ali to ne mogu učiniti, Asja provodi u djelo. Njezinu oblikovanju puno je doprinijela i moja redateljica Neslihan Yeşilyurt. Ekipa "Med Yapıma", s kojom sam već radila i koja je uspješna po pitanju adaptacija, a pogotovo Fatih Aksoj, za vrijeme stvaranja lika, a ni poslije, nije me napuštala. Kao što ste rekli, Asja je jaka žena. A zbog toga što je doktorica, njezin se život temelji na tome da prvo postavi dijagnozu, a potom kreće u akciju. Nikada nije nepromišljena. Ima jaku sposobnost kontrole svojih osjećaja. Za mene je druga vrijedna točka to što je i nježno istaknuto koliko je važno da žena ima ekonomsku slobodu.

U "Nevjeri" glumite prevarenu ženu koja traži osvetu. Što biste učinili da vas voljeni prevari? Bi li vaš izbor bio osveta ili odlazak u tišini?

Prijevara ni meni nije strana. Osveta, zamjerke i mržnja jaki su osjećaji, baš kao ljubav. Mislim da prema osobi koja je učinila tako nešto ne treba gajiti jak osjećaj. Ono što sam prije osjećala i tako gubi smisao. Zbog toga to uzmem kao neugodan događaj, kažem: "I ovaj je takav, što se može?" i nastavim sa svojim životom. Osoba sam koja vjeruje i u početku prihvaća da, gdje ima ljudi, koliko ima dobroga, toliko ima i lošega i ružnoga. Nikomu se ne čudim tako da ne mogu vjerovati kako je to učinio. Lažljivost je vrlo ružna osobina, oko sebe ne želim lažljive ljude. Štoviše, što brže odu iz mog života, to bolje, po mome mišljenju. Ne postoji pravilo da su romantične veze, prijateljstva ili brakovi nešto što će trajati zauvijek. Naravno, bilo bi krasno da potraju, no kad trebaju završiti, treba se moći oprostiti od njih. U suprotnom, nikada nisam vidjela lijep ishod.

Varate li i vi?

Za mene nije moguće istodobno se zanimati ili zaljubiti u više muškaraca. Teško uspostavljam odnose i teško me je zadiviti. Zbog toga ne mogu istodobno osjećati nešto prema više različitih ljudi. A laž, koja je nezaobilazan dio tog procesa, ne volim i smatram je zamornom. Drugim riječima, prijevara, tehnički gledano, nije nešto što bih mogla izvesti. Mogu dati riječ da neću lagati ni varati, no ne mogu obećati ni jamčiti da ću zauvijek voljeti i biti u životu druge osobe.

Do danas smo vas gledali u nebrojeno mnogo dobrih serija i filmova. Postoji li među njima neki lik ili projekt koji kod vas zauzima posebno mjesto?

Svaki mi je od njih poseban. No Ejšan mi je u "Ezelu" najposebnija. Vrlo mi se teško bilo oprostiti od lika Nevre koji sam igrala u "Personi". Htjela sam da potraje dulje. Asja je, naravno, nešto sasvim drugo, korak ispred svih ostalih jer smo i dalje zajedno. Divim se njezinoj sposobnosti analize i kontrole osjećaja, koju ja nemam, kao i njezinu planiranju.

Kad do vas stigne projekt, kako odlučite hoćete li sudjelovati u njemu? Postoji li netko poseban koga pitate za savjet?

Uvijek sam sama donosila odluke o svom životu. Tako je od djetinjstva. Zbog toga su i o meni govorili da sam svojeglava, da sam opet bila tvrdoglava. Naravno, postoje ljudi čije mišljenje cijenim. Vrlo su mi važna mišljenja moje menadžerice i prijateljice Ebru i najbolje prijateljice Deniz. Vrijedi ih uzeti u obzir. Uvijek razgovaramo i raspravimo, ali sama donosim konačnu odluku. Jer čovjek je odgovoran za posljedice svojih odluka. Odgovornost mora biti moja. Naposljetku, ishod svake odluke neće biti dobar pa ne treba nikoga kriviti za loše ishode. Najbolje je samostalno donositi svoje odluke.

Koje su najljepše i najteže strane glume i slave koju ona nosi?

Lijepo je kad te vole i cijene. Naravno, to katkad ima i teških strana. Kao što je osjećaj da ti je sloboda ograničena i to da se o tebi prenose neistinite priče i vijesti. No to nije nešto na što se stalno žališ. Ionako nisam od onih koji se puno žale. U svakom životu, kao i svakom poslu, ima teških koliko i lijepih stvari. Osim toga, za mene je to već jako dugo tako... Tako sam odrasla. Naviknula sam se na to da me u svakom trenutku fotografiraju, na oči koje me promatraju i na to da se o meni govori dobro ili loše. Ono zbog čega se osjećam loše jest kad u potpuno nepovezanim trenucima naletim na novinare. Katkad, kao i svatko, mogu biti umorna ili neraspoložena, ne želim čavrljati, odgovarati na pitanja, čak ni govoriti. Katkad se znalo dogoditi da, na primjer, samo pozdravim i prođem. Poslije sam se osjećala jako nepristojno.

Pandemija je ostavila itekakav pečat na vremenu u kojemu živimo. Kako se snalazite u životu s maskama?

Ovo je vrlo teško i loše razdoblje za sve. Iskreno, žao mi je, u svakom pogledu teška je situacija. S jedne se strane brinemo za zdravlje, a s druge za ekonomske uvjete koje situacija nosi i koje će donijeti, kao i njihove posljedice. Kad bi bar jedina teškoća bila to što moramo ostati kod kuće. U početku pandemije, vrijeme sam provodila doma. To mi nije jako teško padalo jer volim provoditi vrijeme sa sobom i nije mi dosadno biti kod kuće. Uvijek nađem nešto čime ću se zabaviti. Sada pak gotovo nimalo vremena ne provodim doma. Imamo intenzivan radni tempo.

Kako biste opisali svoj stil života, odijevanja...?

Opušten, jednostavan i daleko od bilo kakve pretjeranosti.

Koji vam je najdragocjeniji komad u garderobi?

Kombinacija traperica, majice kratkih rukava i tenisica koja mi nikada neće dosaditi. Volim i svoje jakne.

Kakva je vaša prehrambena i sportska rutina?

Uglavnom se hranim uravnoteženo i redovito. Sve konzumiram s mjerom. Kad nisam radila, vježbala sam najmanje tri dana u tjednu, no trenutačno, nažalost, nemam tu mogućnost. Ne stignem.

Imate izrazito putenu kožu. Čime je njegujete?

Redovito idem na tretmane njege kože. Sama ne radim ništa. Umijem se i nanesem kremu.

A dušu? Što vam godi, što vas umiruje?

Jako mi godi vrijeme koje provodim sa životinjama. Volim biti i u prirodi. Godi mi biti daleko od vreve, u zelenilu punom kisika.

Gdje vas se i s kime može zateći na neradni dan?

Budući da ovih dana jako puno radim, možete me zateći samo kod kuće, kako spavam. Ako u obzir uzmemo i pandemiju, ništa drugo i nije moguće.

Kako se volite odmarati? I koje je prvo mjesto na koje ćete otići kad pandemija završi?

Mislim da mi nedostaju sve vrste odmora. No prvo je što mi pada na pamet je Kuba na kojoj sam već bila, ali nisam je se nauživala.