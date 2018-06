The Legacy Of The Beast: Nordijski koncerti rasprodani

Nakon što su rasprodali skandinavski dio turneje uz same pohvale kako je ovo najbolji i najgenijalniji vizualni Maidenov show ikad, karata je sve manje za ostatak turneje, pa tako i za zagrebački koncert 24. srpnja. Najbolja pozivnica su napisi medija koji su bez rezerve ovu Maidenovu turneju proglasili među najboljima ikad.

Tallinn, Estonia:

"Scenografija pozornice i ostatak showa jednostavno su nadmašili očekivanja publike. Iron Maiden zna kako dobiti pravi koncert od prve pjesme. Viseći avion iznad pozornice odmah je privukao pozornost svih ljudi... i koncertna je dvorana jedva mogla smjestiti broj Estonaca koji su željeli vidjeti Iron Maiden "

Õhtuleht (The Evening Post - najveće estonske novine)

Helsinki, Finska:

"Ona dobro znana i ustrajna energija koja je bend dovela na vrh novog vala britanskog heavy metala početkom 1980-ih još uvijek je tu ... U današnjoj glazbenoj sceni ne mogu se sjetiti puno drugih bendova poput Iron Maidena. Bend može gotovo neprestano mijenjati setove na svojim turnejama, između svojih 16 studijskih albuma... Sve dok ovo ostaje zanimljivo bendu, nadamo se da ćemo i svi mi moći još dugo uživati u ovakvim spektaklima. "

Helsingin Sanomat 28.5.2018

"Iron Maiden već četrdeset godina ima ulogu predvodnika svog žanra i ništa ne upućuje na to da je vrijeme za napuštanje pozornice. Iron Maiden je u top formi, nudi zabavan i dobro odsviran koncert za entuzijastičnu publiku. "

HBL 29.5.2018

"Za ozbiljno, ovo bi mogao biti njihov najbolji show do sada… od set liste, nastupa i produkcijskog dijela, jamčimo da nitko od Iron Maiden fanova neće otići s koncerta bez manijakalnog osmijeha na licu "

UK Kerrang! Magazin 28.5.2018

Stockholm, Švedska:

Ikone Iron Maiden očarale su rasprodanu Tele2 Arenu s vizualno očaravajućim nastupom, osvježavajućom set listom i nestvarnom energijom"

Aftonbladet (4/5) 1.6.2018

“Moćno i fenomenalno"

Expressen 1.6.2018

Trondheim, Norveška:

"Došli su, vidjeli su, pokorili su! Iron Maiden je rasturio u Trondheimu"

Dagbladet (5/6) 3.6.2018

Set lista je prepuna hitova iz bliže i daljnje prošlosti grupe - ali ne samo očitih hitova nego upravo onih koje fanovi najviše vole, a nisu se dugo čuli na koncertima - prvih nekoliko koncerata ostavili su publiku ništa manje nego euforičnom. Od svh ljudi na planetu estonski fanovi u Tallinnu bili su prvi svjedoci novog spektakla. Za njima su slijedili Finci, pa Norvežani i Šveđani, i to 40 tisuća njih na zatvorenom stadionu u Stockholmu.

Nordijsko proputovanje vodilo je dalje do Kopenhagena, a kulminirat će kao headlineri Sweden Rock Festivala u Solvesborgu ovog četvrtka. Organizatori Live Nation sa zadovoljstvom prenose kako su svi nordijski koncerti potpuno rasprodani, što znači preko 130 tisuća fanova.

- Iako smo odradili tek pet koncerata turneje, reakcije fanova su jednostavno fenomenalne! Gledajući ljude razjapljenih usta kako svjedoče postepenom otkrivanju pozornice nagrada je samo po sebi. Potrudili smo se iz petnih žila napraviti ovu turneju Maidena produkcijski najboljom ikad i nadamo se da će se fanovi složiti da smo uspjeli. Vrlo je zadovoljavajuće vidjeti reakciju mnogobrojne publike, budući da se set lista isprepliće kroz razne svjetove i teme s kojima smo provocirali ljude još od prošle godine. Za ovu turneju inspirirala nas je igra i njezini isprepleteni svjetovi i nadamo se da će fanovi nakon spektakla cijeniti to ispreplitanje kad se vrate mobilnoj igrici i vide, naprimjer, Cathedral PVP arenu ili borbu Eddieja i drugih likova - rekao je menadžer Iron Maidena, Rod Smallwood

Turneja The Legacy Of The Beast nastavlja se diljem Europe sve do početka kolovoza, pri čemu će proći kroz 34 grada u 24 zemlje, s nizom koncerata i festivala, od kojih je većina već rasprodana. Zagreb je na popisu gradova europske turneje te je jedini grad u regiji gdje će Maidenovci nastupiti.

