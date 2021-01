Iako je glumac Dwayne Johnson (48), poznat kao 'The Rock', danas uspješan i bogat, prije nije bilo tako. U tinejdžerskim danima, kada je došao u Nashville, nije imao gdje živjeti niti je imao novca. Tada mu je pomogao bivši hrvački menadžer Bruno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dwayne nije zaboravio koliko mu je pomogao u danima kada nije imao ništa. Stoga mu je priredio iznenađenje - kupio mu je automobil vrijedan 30.000 dolara, odnosno 180.000 kuna.

Glumac je cijelo iznenađenje snimio i objavio na društvenim mrežama.

- Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na onome što si učinio kad mi je bilo 15 godina. Imao si puno pravo reći da ne znaš tog klinca i ne želiš živjeti s njim, ali ipak si me primio. Bruno, puno mi to znači jer mi je to promijenilo život. Volim te i zahvalan sam. Hvala ti što si mi kupio prvi auto, a sad ti imam prilike reći: ovo je tvoj novi auto - rekao je Dwayne u videu.

Nakon što ga je glumac smjestio u novi automobil, Bruni su zasuzile oči.

- Nikad nitko za mene nije učinio ovako nešto. Volim te - rekao je Bruno Johnsonu.