The Rock se prisjetio napada u New Yorku 2001. godine: 'Svi smo tog dana izgubili nešto...'

Glumac Dwayne Johnson (51), poznatiji kao The Rock, prisjetio se najgoreg terorističkog napada u povijesti SAD-a, a povodom godišnjice podijelio je i nekoliko fotografija.

Uz fotografije glumac je napisao kako je proveo taj dan prije 22 godine.

- Moja kći Simone imala je manje od mjesec dana kada se dogodio 11. rujna. Bio sam u Teksasu u to vrijeme i odvezao se kući na Floridu što je brže moguće svojoj obitelji i pobrinuo se da su sigurni. To je ono što smo svi željeli učiniti. Čuvajmo naše obitelji i ujedinimo se kao država. Kao jedan. Ništa drugo nije bilo važno. Svi smo jedni drugima čuvali leđa - napisao je The Rock.

- Vjerujem duboko u sebi, unatoč svoj toj buci - svi još uvijek imamo leđa jedni drugima. Svi smo tog dana izgubili nešto ili nekoga. Ali također smo svi imali (i još uvijek imamo) priliku živjeti što više možemo u duhu onih koji su tog dana izgubili živote.Zahvalan sam što mogu zagrliti svoje tri kćeri - dodao je.

- Zauvijek ponosni patriota naše velike zemlje. Nikad nećemo zaboraviti - zaključio je.

Podsjetimo, nedavno je glumac zajedno s voditeljicom Oprah Winfrey (69) osnovao fond za izravne uplate pomoći stanovnicima Havaja koji su izgubili domove u požarima na otoku Mauiju.