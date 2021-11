Nakon više od 15 godina koliko je tumačio agenta 007, glumac Daniel Craig (53) odlučio je kako će netko preuzeti tu ulogu u nastavcima. Dwayne 'The Rock' Johnson (49) smatra da bi upravo on trebao postati tajni agent i to zato da nastavi obiteljsku tradiciju i povezanost s franšizom.

Dwaynov djed Peter Maivia pojavio se u manjoj ulozi 1967. u Bondovu filmu 'You Only Live Twice' kada je Sean Connery utjelovio Bonda.

- Da, moj djed je bio negativac u filmu. To mi je jako kul - rekao je Johnson pa nastavio:

- Volio bih slijediti njega i biti idući Bond. Ne želim biti negativac, nego baš Bond.

Filmska producentica Barbara Broccoli, koja 'drži' franšizu s polubratom Michaelom G. Wilsonom te ocem, producentom Cubbyjem Broccolijem, potvrdila je da će Bond ostati muškarac.

- Može biti bilo koje 'boje', ali bit će muškarac. Vjerujem da bismo trebali stvoriti nove uloge za žene, jake žene. Nisam zainteresirana baš za to da žena igra neku mušku ulogu. Žene su puno interesantnije od toga - rekla je Barbara prošle godine za strane medije.