Thompson na Hipodromu: Ovo su detaljne upute za koncert

THOMPSONOV TIM O KONCERTU

𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐬𝐤𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐤𝐨𝐯𝐢ć𝐚 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧𝐚 𝐝𝐨𝐧𝐨𝐬𝐢 𝐮𝐩𝐮𝐭𝐞 𝐳𝐚 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐣𝐮:



𝐏𝐑𝐎𝐌𝐄𝐓

Zahvaljujemo svima koji su uspjeli doći u Sinj jedan ili više dana ranije te ovim putem pozivamo sve koji to još mogu učiniti — da planiraju dolazak unaprijed.

Na dan koncerta očekuje se otežano prometovanje u Sinju i svim prilaznim pravcima. Molimo sve posjetitelje da krenu ranije i, nakon što propisno parkiraju svoje vozilo da koriste pješačke pravce kako bi prometnice ostale slobodne za hitne službe.



Za sve posjetitelje koncerta Marka Perkovića Thompsona u Sinju, organiziran je besplatan shuttle autobusni prijevoz na relaciji Kukuzovac – Sinj i natrag.



Vožnje prema Sinju:

Od 15:00 do 21:00 sata



Povratak iz Sinja:

Od 00:00 do 03:00 sata



Shuttle prijevoz uspostavljen je za vozila koja dolaze iz smjera Dugopolja, s predviđenim parkiralištem u Gospodarskoj zoni Kukuzovac. S tog mjesta redovito će prometovati autobusi koji prevoze posjetitelje do lokacije koncerta i natrag.



𝐏𝐀𝐑𝐊𝐈𝐍𝐆

Grad Sinj je u suradnji s gradskom tvrtkom Kamičak d.o.o. osigurao parking na lokaciji Aerodroma Piket uz naplatu. Sve podatke možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.ferata.hr/parkiraliste-na-aerodromu-sinj.../



𝐔𝐋𝐀𝐙𝐀𝐊

Ulazi za posjetitelje otvaraju se u 16:00 sati. Posjetitelji će moći na vrijeme obaviti sigurnosni pregled i potom uživati u gastro ponudi u sklopu koncertnog prostora.

Kako se prostor bude popunjavao, posjetitelji će dobivati obavijesti o dostupnim sektorima i biti usmjeravani prema njima.

Pozivamo sve na strpljenje i razumijevanje.



𝐍𝐀𝐂̌𝐈𝐍 𝐏𝐋𝐀𝐂́𝐀𝐍𝐉𝐀

Plaćanje na svim prodajnim mjestima unutar koncertnog prostora moguće je isključivo karticama. Gotovina se neće prihvaćati.



𝐒𝐈𝐆𝐔𝐑𝐍𝐎𝐒𝐓

Svi uključeni u organizaciju koncerta ovdje su kako bi vam bili na raspolaganju.

Pozivamo vas da pratite službene upute, s kojima se možete upoznati putem MPT aplikacije ili na web stranici: https://hodocasnik.hr/.



𝐌𝐎𝐁𝐈𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀

Mobilna aplikacija pruža jedinstven doživljaj i omogućuje vam da se i prije koncerta upoznate sa svim važnim sadržajima, lokacijama i informacijama vezanim uz ulazak i boravak na koncertnom prostoru. Pozivamo sve koji to još nisu učinili da preuzmu aplikaciju.



𝐊𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓

Početak koncerta predviđen je u 21:00 sati. Iz sigurnosnih razloga molimo sve posjetitelje da ostanu unutar sektora u koje su raspoređeni.

Po završetku koncerta predviđen je nastavak zabavnog programa.

Pozivamo sve koji žele dodatno osjetiti duh ovog nezaboravnog događaja da ostanu s nama što duže, kako bi razilazak publike prošao mirno i organizirano.